הח"כ מהליכוד מפתיע: "מסכים עם היועמ"שית"

חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד), לשעבר סגן ראש מח"ש, מגיב להתפתחויות סביב חוק מח"ש ומבטיח שינוי דרמטי במערכת המשפט ואכיפת החוק בישראל. בריאיון שקיים עם עו"ד איציק בונצל ברדיו 'גלי ישראל', הגדיר סעדה את המהלך כהיסטורי ופתח במתקפה ישירה נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

"זו רעידת אדמה בפרקליטות", הצהיר ח"כ סעדה בפתח דבריו. "גלי עצמה אמרה שזה חוק שישנה את פניה של מערכת אכיפת החוק, ואמרתי שהיא צודקת - כי בעקבות החוק הזה לא יהיו יותר עבריינים בשירות החוק".

מתקפה חריפה נגד היועמ"שית

בהמשך הראיון, פירט סעדה את הסיבות שהובילו לנחיצות החוק, לשיטתו, והאשים את צמרת המערכת בניצול כוחה ובמתן חסינות הדדית לבעלי תפקידים בכירים.

"כל אותם עבריינים שזכו לחסינות, אנשים כמו גלי שהיא עבריינית ואין ספק שזוכה לחסינות על מה שעשתה לכוח 100 ועל מה שרדפה אחרי זיני וגופמן – לא תהיה להם יותר חסינות", תקף חבר הכנסת בחריפות, תוך שהוא מתייחס לפרשות הביטחוניות והמשפטיות האחרונות.

סעדה חתם את דבריו בנימה אופטימית לגבי העתיד לבוא ויכולת הפיקוח על המערכת: "כולם יהיו מעתה שווים בפני החוק. סוף סוף יש מי ששומר על השומרים".