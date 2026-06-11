סעדה על חוק מח"ש: "סטו מהמסלול כדי ליירט את נתניהו"

חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד) פתח את הבוקר (ה') בטון לוחמני במיוחד, שעות ספורות בלבד לאחר שחוק מח"ש שהוביל אושר סופית במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. סעדה, לשעבר סגן ראש המחלקה לחקירות שוטרים שנפרד מהגוף בטונים צורמים, בחר לקשור את המהלך ישירות לתיקי ראש הממשלה.

"בוקר טוב אזרחי ישראל. הבטחתי וקיימתי", כתב סעדה בחשבון ה-X שלו (לשעבר טוויטר) כשהוא חוגג את ניתוק הגוף מהפרקליטות. "החוק יוציא את המחלקה לחקירות שוטרים מידי הפרקליטות, והיא תוקם מחדש כגוף עצמאי שיעשה צדק ולא ירדוף אנשים".

מיד לאחר מכן, עבר חבר הכנסת מהליכוד למתקפה חזיתית נגד מערכת אכיפת החוק והפרקליטות, והצהיר כי המניע מאחורי התנהלות המערכת בשנים האחרונות היה פוליטי. "תיקון המערכת שסטתה מהמסלול בגלל הרצון ליירט את ראש הממשלה נתניהו, החל", האשים סעדה, וחתם במסר חד: "אין יותר עבריינים בשירות החוק, אין אנשים מעל החוק וכולם שווים בפני החוק".

החוק החדש, שמפקיע את מח"ש מידי הפרקליטות והופך אותה לגוף עצמאי, ממשיך לעורר התנגדות עזה בקרב גורמי אופוזיציה ובכירי משפט לשעבר. אלו מזהירים כי הניתוק מהמערכת המקצועית עלול להוביל לפוליטיזציה של חקירות רגישות, דווקא בתקופה שבה המשטרה ומפקדיה נמצאים במוקד הסערה הציבורית.