סקר מנדטים: נתניהו בשפל של שנה; וזה עוד לא הכל

סקר מנדטים חדש מעלה כי מפלגת הליכוד רושמת השבוע צניחה של שלושה מנדטים ומתרסקת לנתון של 22 מנדטים בלבד. כך עולה מסקר עיתון "מעריב", שנערך על ידי 'לזר מחקרים' בראשות ד"ר מנחם לזר ובשיתוף Panel4ALL.

מדובר בשפל של כמעט שנה עבור מפלגת השלטון, שלא ראתה נתון נמוך כזה מאז אוגוסט 2025, אז קיבלה בסקרי העיתון 21 מנדטים.

מנגד, בגוש האופוזיציה נמשכת מגמת התחזקות דרמטית של יו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט, שמזנקת השבוע בשלושה מנדטים ומגיעה לשיא של 20 מנדטים. הזינוק של איזנקוט בא ישירות על חשבונה של מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט, שיורדת בשני מנדטים ומקבלת 21 מנדטים בלבד. הנתונים הללו מייצרים לראשונה מרוץ משולש וצמוד במיוחד על תואר המפלגה הגדולה ביותר בישראל, כאשר הפער בין הליכוד, בנט ואיזנקוט עומד על מנדט בודד בין אחד לשני.

תמונת המנדטים המלאה

על פי נתוני הסקר, אילו הבחירות היו מתקיימות היום, זו הייתה חלוקת המושבים בכנסת:

מפלגת הליכוד מובילה בדוחק עם 22 מנדטים, אחריה מפלגת "ביחד" של בנט ולפיד עם 21 מנדטים, ומפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט עם 20 מנדטים.

במרכז הטבלה ניצבת מפלגת הדמוקרטים שמציגה כוח יציב של 10 מנדטים. אחריה מתייצבות ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ועוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר עם 9 מנדטים לכל אחת.

המפלגות החרדיות רושמות נתונים מסורתיים כאשר ש"ס מקבלת 8 מנדטים ויהדות התורה עם 7 מנדטים. בגזרת המפלגות הערביות, רשימת חד"ש-תע"ל זוכה ל-6 מנדטים ורשימת רע"ם מקבלת 4 מנדטים. את תחתית רשימת המפלגות שעוברות את אחוז החסימה סוגרת מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עם 4 מנדטים.

בין המפלגות שלא מצליחות לעבור את אחוז החסימה בסקר הנוכחי ניתן למצוא את מפלגת בל"ד (2%), כחול לבן (1.9%) ומפלגת המילואימניקים (1.7%).

תמונת הגושים: יציבות פוליטית מתוחה

למרות התנודות הפנימיות החריפות בתוך המפלגות, תמונת הגושים הכללית כמעט שלא השתנתה בהשוואה לשבוע שעבר. גוש הקואליציה שומר על כוחו ועומד על 50 מנדטים, בעיקר הודות לכך שמפלגת הציונות הדתית הצליחה לעבור את אחוז החסימה.

מנגד, גוש האופוזיציה הציונית שומר גם הוא על יציבות ומציב כוח מנוגד של 60 מנדטים. המפלגות הערביות (חד"ש-תע"ל ורע"ם) מחזיקות יחד ב-10 מנדטים הנותרים.

התאמה לראשות הממשלה: נתניהו נחלש מול המתחרים

הסקר בדק גם את שאלת ההתאמה לכיסא ראש הממשלה, ומציג מגמה מדאיגה עבור בנימין נתניהו, שמפסיד בשני ראשים מול מנהיגי המרכז-שמאל, ומאבד גובה גם מול הימין שבאופוזיציה.

בדו-קרב הישיר בין נפתלי בנט לבנימין נתניהו, בנט מוביל באופן ברור עם 43% תמיכה לעומת 39% בלבד לנתניהו.

גם חבר הקבינט לשעבר גדי איזנקוט מצליח להגדיל את הפער מול ראש הממשלה המכהן, ומקבל 44% התאמה לראשות הממשלה בהשוואה ל-40% של נתניהו.

בזירה מול יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, נתניהו אמנם עדיין שומר על הובלה עם 41% התאמה מול 37% של ליברמן, אך מדובר בצמצום פערים דרמטי במיוחד: בסקר הקודם של מעריב הוביל נתניהו על ליברמן בפער דו-ספרתי מוחץ של 48% מול 29%.