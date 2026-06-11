סקר מנדטים: מהפך דרמטי בצמרת; בנט ולפיד מתרסקים

סקר מנדטים חדש מעלה כי לראשונה מאז הקים את מפלגתו, חבר הקבינט והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט רושם זינוק דרמטי ומציב את מפלגת "ישר!" על נתון שיא של 20 מנדטים, כחלק ממגמת התחזקות עקבית בשבועות האחרונים.

על פי סקר 'ישראל היום', העלייה המרשימה של איזנקוט מגיעה בעיקר על חשבון השותפות הפוליטית של בנימין בנט ויאיר לפיד. מפלגת "ביחד" בראשותם סופגת ירידה של שלושה מנדטים בהשוואה לסקר הקודם, ומדרדרת ל-19 מנדטים. המנדטים הללו עברו באופן ישיר למתחרה הלוהט בגוש, מה שהופך את "ביחד" למפלגה השלישית בגודלה בכנסת והשנייה בגוש המרכז-שמאל.

תמונת המנדטים המלאה

על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו ממשיכה להוביל את הטבלה ומקבלת 24 מנדטים. מיד אחריה מתייצבת מפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט עם 20 מנדטים, ומפלגת "ביחד" של בנט ולפיד עם 19 מנדטים.

בהמשך הרשימה ניצבות ארבע מפלגות עם נתון זהה של 9 מנדטים כל אחת: עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, מפלגת הדמוקרטים, ש"ס וישראל ביתנו של אביגדור ליברמן.

יהדות התורה מקבלת בסקר זה 7 מנדטים, בעוד המפלגות הערביות מציגות יציבות כאשר רשימת חד"ש-תע"ל זוכה ל-6 מנדטים ורשימת רע"ם מקבלת 4 מנדטים. את תחתית רשימת המפלגות שעוברות את אחוז החסימה סוגרת מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', שמגרדת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים בלבד. מי שנשארות בחוץ ולא עוברות את אחוז החסימה הן מפלגת כחול לבן ומפלגת בל"ד.

תמונת הגושים: אף אחד לא מגיע ל-61

חלוקת המפה הפוליטית לפי הגושים המסורתיים ממשיכה להצביע על פלונטר פוליטי עמוק, כאשר אף אחד מהצדדים אינו מצליח להגיע לרוב הנדרש להקמת ממשלה ללא שותפויות מורכבות.

גוש תומכי נתניהו (הליכוד, ש"ס, יהדות התורה והציונות הדתית) זוכה בסקר הנוכחי ל-53 מנדטים. מנגד, מפלגות האופוזיציה הריבוניות מגיעות ל-57 מנדטים. המפלגות הערביות, חד"ש-תע"ל ורע"ם, מחזיקות יחד ב-10 מנדטים ומהוות את לשון המאזניים הכללית במפה.