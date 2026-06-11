התארגנות בציונות הדתית לחבור לגדי איזנקוט: "הוא הכי מתאים"

צביקה גרינגליק, אביו של קצין צה"ל סרן שאולי גרינגליק ז"ל שנפל בקרבות ברצועת עזה, יוצא במתקפה חריפה חסרת תקדים נגד התנהלות המפלגות החרדיות בכנסת. בראיון שהעניק הבוקר (חמישי) לענת דוידוב וניסים משעל ברדיו 103fm, הביע גרינגליק כאב עמוק וזעם בעקבות אישורו בקריאה טרומית של חוק יסוד לימוד תורה, המבקש להשוות את מעמדם של לומדי התורה למשרתים בצבא.

"אנחנו יודעים ללמוד תורה ואנחנו מעריכים את ערך התורה, אבל יש דבר שלא עשינו ועדיין לא קיבלנו כסף מלימוד תורה", תקף גרינגליק, כשהוא מציב מראה מול שותפותה של הציונות הדתית לחיי התורה והמעשה. הוא המשיך בקו נוקב נגד נבחרי הציבור החרדים ואמר: "יש פה חבורה של עסקנים שהפכו את התורה לתורת הכסף".

מחפשים בית פוליטי חדש לציונות הדתית

לצד הביקורת הנוקבת על חוק הגיוס והתקציבים, הפתיע גרינגליק וחשף כי מאחורי הקלעים מתגבשת יוזמה פוליטית חדשה ומשמעותית בקרב גורמים נרחבים בציבור הדתי-לאומי, שמחפשים אלטרנטיבה להנהגה הנוכחית של המגזר.

על פי הצהרתו, המטרה של אותה קבוצה היא לייצר בית פוליטי שמשלב ספרא וסייפא, תוך הבעת אמון מוחלטת ברמטכ"ל לשעבר וחבר הקבינט לשעבר, ח"כ גדי איזנקוט (המחנה הממלכתי).

"אני נמצא בהתארגנות של הציבור הציוני דתי והמטרה היא להתחבר לאיזנקוט", שיתף גרינגליק בתוכניות המעשיות לקראת המערכה הפוליטית הבאה, וחתם בקביעה נחרצת לגבי זהות המנהיג הראוי לדעתו להוביל את הגוש: "אני חושב שהוא הכי מתאים".