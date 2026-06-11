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חדשות פוליטי מדיני

התארגנות בציונות הדתית לחבור לגדי איזנקוט: "הוא הכי מתאים"

האב השכול הסרוג חושף כי קיימת בציונות הדתית התארגנות לחבור לגדי איזנקוט: "הוא הכי מתאים"

08:37
6 תגובות
גדי איזנקוט
גדי איזנקוט | צילום: חיים גולדברג / פלאש90

צביקה גרינגליק, אביו של קצין צה"ל סרן שאולי גרינגליק ז"ל שנפל בקרבות ברצועת עזה, יוצא במתקפה חריפה חסרת תקדים נגד התנהלות המפלגות החרדיות בכנסת. בראיון שהעניק הבוקר (חמישי) לענת דוידוב וניסים משעל ברדיו 103fm, הביע גרינגליק כאב עמוק וזעם בעקבות אישורו בקריאה טרומית של חוק יסוד לימוד תורה, המבקש להשוות את מעמדם של לומדי התורה למשרתים בצבא.

"אנחנו יודעים ללמוד תורה ואנחנו מעריכים את ערך התורה, אבל יש דבר שלא עשינו ועדיין לא קיבלנו כסף מלימוד תורה", תקף גרינגליק, כשהוא מציב מראה מול שותפותה של הציונות הדתית לחיי התורה והמעשה. הוא המשיך בקו נוקב נגד נבחרי הציבור החרדים ואמר: "יש פה חבורה של עסקנים שהפכו את התורה לתורת הכסף".

מחפשים בית פוליטי חדש לציונות הדתית

לצד הביקורת הנוקבת על חוק הגיוס והתקציבים, הפתיע גרינגליק וחשף כי מאחורי הקלעים מתגבשת יוזמה פוליטית חדשה ומשמעותית בקרב גורמים נרחבים בציבור הדתי-לאומי, שמחפשים אלטרנטיבה להנהגה הנוכחית של המגזר.

על פי הצהרתו, המטרה של אותה קבוצה היא לייצר בית פוליטי שמשלב ספרא וסייפא, תוך הבעת אמון מוחלטת ברמטכ"ל לשעבר וחבר הקבינט לשעבר, ח"כ גדי איזנקוט (המחנה הממלכתי).

"אני נמצא בהתארגנות של הציבור הציוני דתי והמטרה היא להתחבר לאיזנקוט", שיתף גרינגליק בתוכניות המעשיות לקראת המערכה הפוליטית הבאה, וחתם בקביעה נחרצת לגבי זהות המנהיג הראוי לדעתו להוביל את הגוש: "אני חושב שהוא הכי מתאים".

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תגובות

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4
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לפני 40 דקות

איזנקוט הוא צלופח בעור של דובון אכפת לי. על מנת שהחרדים יצטרפו אליו הוא ימלא את כל מבוקשם.

1
איינשטיין
לפני 27 דקות

תגובה של אדם בפאניקה. אז במקום לבחור באדם שאתה חושש, בלי הוכחה, שיעשה מה שהחרדים מבקשים, אתה מצביע לסמוטריץ וביבי שבטוח יעשו כל מה שהחרדים חפצים בו. הגיון של ביביסט

3
ציני דתי
לפני 27 דקות

"גורמים בציונות הדתית" אותם גורמים שהביאו עלינו את בנט...

1
שמשון
לפני 6 דקות

בנט היה הרבה יותר מוצלח מממשלת השחיתות המוכחית... נבלים ברשות תורה''

2
ניר
לפני 26 דקות

איש כושל, לא ישר, ולא מתאים משום בחינה מלבד היותו סימפטי וסמכותי.

1
ברוך
לפני 3 דקות

אחרי ששמענו מה אמר יאיר גולן על הפופוליזם בנושא גיוס חרדים- הכול ברור יותר.