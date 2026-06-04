ממשיכים את דרכו של שאולי: משפחת גרינגליק חוזרת לבמה

אחרי שני מופעי סולד אאוט, משפחת גרינגליק חוזרת לזאפה תל אביב עם "החיים ממשיכים לנגן" - מופע מרגש שבו הם ממשיכים את דרכו של שאולי גרינגליק ז״ל דרך המוזיקה, הסיפורים והאור שהשאיר אחריו

אחרי שני מופעי סולד אאוט שריגשו את הקהל עד דמעות, משפחת גרינגליק חוזרת שוב לבמה עם המופע "החיים ממשיכים לנגן" - וממשיכה לעשות את מה שהפך עבורם להרבה יותר ממופע מוזיקלי: להמשיך את הדרך של שאולי גרינגליק ז"ל דרך השירים, הסיפורים והחיבור לקהל.

ביום רביעי הקרוב (10.6) תעלה המשפחה בפעם השלישית על בימת זאפה תל אביב, למופע שמוגדר כמרגש, סוחף, מצחיק ומלא תקווה. גם הפעם צפוי להצטרף אורח מיוחד לערב.

מהמדים לבמה

שאולי גרינגליק ז"ל, קצין מילואים בחטיבת הנח"ל שנפל במהלך מלחמת "חרבות ברזל", הפך לאחד הסיפורים שנגעו בלב של מדינה שלמה. רבים זוכרים את האודישן שלו בכוכב הבא לאירוויזיון, אליו הגיע ישירות מהמילואים כשהוא במדים.

אחרי שכבש את הקהל והשופטים עם הביצוע שלו ל"עטלף עיוור" של חנן בן ארי, החליט שאולי לפרוש מהתוכנית ולחזור ללחימה - החלטה שהפכה לסמל עבור רבים.

שאולי גרינגליק צילום: (באדיבות המשפחה)

לא עוצרים את המוזיקה

מאז נפילתו של שאולי, בני המשפחה בחרו לא לעצור. במקום להיעלם מהבמה, הם ממשיכים לעלות, לשיר ולספר את הסיפור שלו דרך המוזיקה שהייתה חלק בלתי נפרד מהחיים בבית גרינגליק.

המופע "החיים ממשיכים לנגן" הפך עם הזמן למשהו גדול יותר מהופעה - ערב שמחבר בין כאב לתקווה, בין זיכרון להמשך החיים. גם הסרטונים המשפחתיים שהפכו לוויראליים ברשת, בהם בני המשפחה שרים יחד, מקבלים עכשיו משמעות חזקה עוד יותר.

הקהל ממשיך להגיע

אחרי שני מופעים מלאים עד אפס מקום, משפחת גרינגליק חוזרת שוב לזאפה תל אביב - והקהל ממשיך להגיע כדי לשמוע, להתרגש ובעיקר להיות חלק מהרגעים האלו.