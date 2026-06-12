אברי גלעד משתף: "זה הגיע גם למשפחה שלי"

מהפכת הבינה המלאכותית (AI) ממשיכה להעסיק את המערכת הכלכלית והחברתית בישראל, והפעם היא מגיעה לפתחו של איש התקשורת והמגיש אברי גלעד. בטורו השבועי בעיתון 'ישראל היום', מתייחס גלעד לחששות הגוברים בשוק העבודה ומגלה כי האיום על הפרנסה הפך ממזמן לעניין אישי ומטריד.

"גל פיטורים ענק במשק. הבינה המלאכותית משתלטת. זה הגיע גם למשפחה שלי. באסה", שיתף גלעד בגילוי לב על ההשפעה הישירה של המהפכה הטכנולוגית על סביבתו הקרובה.

קלוד להנהגה?

גלעד מציג בטורו את הדילמה הקיומית שמלווה עובדים רבים במשק, שנאלצים לחשב מסלול מחדש מול המכונות שתופסות את מקומם, ותוהה לגבי העתיד התעסוקתי של כולנו: "אומרים שאינסטלטורים לא יפוטרו לעולם, אבל מגעיל אותי לפתוח סתימות בביוב. מה אעשה? במה אעבוד? במה אתם תעבדו?".

כמוצא מהסבך הדיגיטלי, מעלה איש התקשורת רעיון מקורי ומחויך לפתרון המצב – רעיון אותו קיבל, באופן אירוני, דווקא מאחד הצ'אטים המבוססים על אותה טכנולוגיה מדוברת. "בא לי להקים מדינה ללא בינה מלאכותית. רעיון שנתן לי הצ'אט. כבר איתרתי מנהיג – קלוד. רק קלוד!".