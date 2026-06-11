שימו לב: משרד החינוך בהודעה משמחת להורים

משרד החינוך פרסם הערב (חמישי) כי הממשלה אישרה את התוכנית הלאומית לקיץ תשפ״ו בהשקעה כוללת של כמיליארד ש״ח.

התוכנית הלאומית לקיץ משלבת מגוון מסגרות ומענים חינוכיים, ובהם ״בתי הספר של החופש הגדול״, תוכנית ״קיץ+״, מכינות קיץ, פעילויות העשרה, תגבור לימודי ומענים חברתיים מותאמים, במטרה לאפשר לתלמידים רצף חינוכי, הזדמנויות ללמידה וחוויה משמעותית גם לאחר סיום שנת הלימודים.

במקביל, כ־90% מהרשויות המקומיות בישראל (231 רשויות) כבר נרשמו להפעלת תוכנית הקיץ, כאשר הליך ההרשמה עדיין נמשך גם בשעות אלה. נתון זה משקף היענות רחבה של השלטון המקומי למהלך והיערכות משמעותית לקראת פתיחת תוכניות הקיץ בכל רחבי הארץ.

נתוני ההרשמה משקפים היענות רחבה של רשויות מכל חלקי המדינה, ובהן רשויות מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, יישובי הצפון והדרום, רשויות ערביות, דרוזיות ובדואיות, ערים, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות. הפריסה הרחבה מעידה על שותפות משמעותית סביב הרחבת המענה החינוכי ועל מחויבות משותפת להעניק הזדמנויות חינוכיות לתלמידים בכל רחבי הארץ.

עוד נמסר בהודעה כי משרד החינוך ימשיך ללוות את הרשויות המקומיות ואת מוסדות החינוך בהיערכות לקראת פתיחת התוכניות, כדי להבטיח את מימושן המלא לטובת תלמידי ישראל והוריהם.