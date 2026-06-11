אחרי כשנתיים: מכה קשה נוספת לנפתלי בנט

טלטלה פוליטית נוספת נרשמת הערב (חמישי) בסקר המנדטים הרשמי של 'חדשות 12'. לראשונה מזה שנה ותשעה חודשים, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מאבד את הובלת גוש האופוזיציה, כאשר חבר הקבינט לשעבר גדי איזנקוט ומפלגתו "ישר!" נצמדים אליו ומציגים מגמת התחזקות דרמטית.

במקביל, הסקר מציג פגיעה משמעותית גם בכוחה של מפלגת השלטון: הליכוד בראשות בנימין נתניהו מאבדת גובה באופן ניכר ויורדת לנתון נמוך, זאת על רקע חוסר שביעות רצון הולכת וגוברת בקרב הציבור מהמצב הביטחוני והמתוח ברחבי המדינה.

תמונת המנדטים המלאה

על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד עדיין מובילה את המערכת הפוליטית אך נחלשת ל-22 מנדטים בלבד. מיד אחריה, בקרב צמוד ומותח על הנהגת הגוש, ניצבות מפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט ומפלגת "ביחד" של בנט ולפיד עם נתון זהה של 20 מנדטים כל אחת.

ההפתעה של הסקר מגיעה מכיוון מפלגת הדמוקרטים, שמזנקת לנתון דו-ספרתי של 11 מנדטים. אחריה מתייצבות ש"ס ועוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר עם 9 מנדטים לכל מפלגה.

מפלגת ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן מקבלת בסקר זה 8 מנדטים, ויהדות התורה נחלשת ל-7 מנדטים. בגזרת המפלגות הערביות נרשם שוויון כאשר חד"ש-תע"ל ורע"ם זוכות ל-5 מנדטים כל אחת. את תחתית הרשימה סוגרת מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', שממשיכה לגרד את אחוז החסימה מלמעלה עם 4 מנדטים בלבד.

תמונת הגושים: הקואליציה מתרחקת מהיעד

היחלשות הליכוד והציונות הדתית משתקפת היטב גם בחלוקת הגושים הכללית, ומציגה קושי ממשי לקואליציה הנוכחית.

גוש הקואליציה הנוכחי (הליכוד, ש"ס, עוצמה יהודית, יהדות התורה והציונות הדתית) צונח ל-51 מנדטים בלבד. מנגד, מפלגות האופוזיציה מזנקות ומגיעות יחד ל-59 מנדטים – מרחק שני מנדטים בלבד מהרף המיוחל של 61. המפלגות הערביות (חד"ש-תע"ל ורע"ם) מחזיקות יחד ב-10 מנדטים משלימים.