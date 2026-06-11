טראמפ מתהפך: מבטל את התקיפות נגד איראן

שעות בודדות לאחר שדווח על דריכות שיא במערכת הביטחון בישראל לקראת פעולה צבאית אמריקנית באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מטיל פצצה ומדיע על ביטול התקיפה המתוכננת ברגע האחרון.

בהצהרה דרמטית שפרסם הנשיא טראמפ, הוא חשף כי מאחורי הקלעים חלה התפתחות משמעותית בערוץ הדיפלומטי מול טהרן, שהובילה להחלטתו לעצור את מטוסי הקרב.

ההבנות שהובילו לביטול

"בהתבסס על העובדה שהדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הובאו לרמה הגבוהה ביותר של ההנהגה האיראנית ואושרו, ביטלתי, כנשיא ארצות הברית של אמריקה, את התקיפות וההפצצות המתוכננות נגד איראן הערב", הודיע טראמפ.

הודעה זו מגיעה כאמור לאחר ערב מתוח במיוחד, שבו הובהר לישראל מצד הממשל האמריקני שלא להתערב בעימות הנוכחי, מתוך רצון של וושינגטון למצות את המשא ומתן הדיפלומטי ולמנוע מלחמה אזורית כוללת. כעת נראה כי הלחץ הדיפלומטי והאיום הצבאי הממשי עשו את שלהם, והביאו להסכמות ישירות מול דרג ההנהגה הבכיר ביותר באיראן.