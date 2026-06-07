כוננות שיא: היערכות בישראל לירי טילים מאיראן

בעקבות התקיפה של חיל האוויר הישראלי ברובע הדאחייה בביירות, במערכת הביטחון לוקחים בחשבון תרחיש של ירי טילים מאיראן כנקמה על כך.

על פי הדיווח בחדשות 12, הסיבה: לפני מספר ימים איראן שיגרה איום לפיו אם ישראל תתקוף בדאחייה, איראן תשגר לעברה טילים. בישראל לא יודעים אם מדובר היה באיום שהיה תקף לאותו היום בלבד, ונערכים גם לתרחיש לפיו התקיפה בדאחייה תדחוף את איראן לחידוש המלחמה.

נזכיר כי איראן פועלת כל העת על פי הכלל של "איחוד הזירות" ואף רותמת את ההסכמה להפסקת אש עם ארה"ב בהפסקת התקיפות של ישראל בלבנון. לכן, בישראל מבינים כי איראן מוכנה ללכת עד הסוף לצורך העיקרון של "איחוד הזירות" ועלולה לשגר טילים לעבר ישראל.

ראוי לציין כי לפי שעה אין צפי לירי טילים בקרוב, אך הגזרה החמה ממילא, יכולה להשתנות תוך רגע ולהגיע מאפס למאה, כפי שאמרו לפני מספר ימים בפיקוד העורף.



