בעקבות חידוש המלחמה: ארה"ב במסר חריג לישראל

על רקע היערכות מוגברת של חיל האוויר הישראלי לאפשרות של פעולה צבאית באיראן, בכאן חדשות פורסם הערב (חמישי) כי ארצות הברית הבהירה לישראל בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי תקיפות בשטח איראן יבוצעו על ידי הכוחות האמריקניים בלבד.

על פי הדיווח, המהלך האמריקני המתוכנן מגיע כתגובה ישירה להפלת המסוק, ובמקביל כחלק מניסיון ללחוץ על טהרן ולקדם את המשא ומתן עימה.

גורם ישראלי בכיר התייחס להתפתחויות מאחורי הקלעים וחשף את הלחץ מצד הממשל בוושינגטון: "קיבלנו מסר ברור לא להתערב. האמריקנים רוצים שהעימות הנוכחי לא יתפשט למדינות נוספות במזרח התיכון, מאחר והם עדיין לא ויתרו על המשא ומתן, וחושבים שזו הדרך לגרום לאיראנים לוותר על הגרעין".

דריכות שיא: חשש מתגובה איראנית

בעקבות המסרים הללו, בצה"ל נערכים לתרחיש שבו האמריקנים יעניקו "אור ירוק" בהמשך הדרך, מה שיוביל למעשה לחזרה למתכונת המבצעית המוכרת של מבצע "שאגת הארי".

נכון לשעות אלו, הכוננות במערכת הביטחון בישראל נמצאת ברמתה הגבוהה ביותר. הדריכות המרבית מגיעה כחלק מהיערכות מוגברת לאפשרות של תקיפה אמריקנית באיראן כבר במהלך הלילה הקרוב, ומתוך חשש כבד מפני תגובה איראנית חריפה שתופנה לעבר שטח ישראל ומדינות נוספות במרחב האזורי.