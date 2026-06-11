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המו"מ קורס?

איראן מאיימת: "הסכם הפסקת האש הפך לכמעט חסר משמעות"

משרד החוץ האיראני גינה את התקיפות האמריקניות במדינה וטען כי "הסכם הפסקת האש הפך לכמעט חסר משמעות.האחריות לתוצאות החמורות מוטלת על המשטר האמריקני"

13:35
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טילים באיראן. אילוסטרציה
טילים באיראן. אילוסטרציה | צילום: שאטרסטוק

משרד החוץ של איראן פרסם היום (חמישי) הודעת גינוי לתקיפות האמריקניות על המדינה אמש, כשבדבריהם הזהירו מפני ההשלכות על המשא ומתן להסכם ואיימו בתקיפות נוספות כתגובה.

"אחרי פשעי המשטר האמריקני אמש, הסכם הפסקת האש הפך לכמעט חסר משמעות" אמר דובר משרד החוץ איסמעאיל בקאאי. "האחריות לתוצאות החמורות מוטלת על המשטר האמריקני, שתוקפנותה הפרה את החוק הבינלאומי".

בהודעה בקאאי שלח גם מסר מאיים למדינות המפרץ האחרות, כשטען כי "השימוש האמריקני בשטחים ובמתקנים של כמה מדינות באזור כדי להתכונן ולבצע תקיפות נגד איראן הציב את המדינות הללו לצד התוקפים. טהרן דבקה בזכותה להגיב ולהגן על עצמה".

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