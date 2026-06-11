אופיר סופר בתגובה ראשונה לשמועות סביבו: "פייק ניוז"

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, מגיב הערב (חמישי) באופן פומבי לדיווחים ולשמועות שנפוצו במערכת הפוליטית בנוגע לחיצים ופערים פנימיים בתוך מפלגת "הציונות הדתית", ומבהיר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי המפלגה מאוחדת.

"השר סמוטריץ' ואני עובדים שנים יחד בשותפות", כתב השר סופר בחשבונותיו ברשתות החברתיות, בניסיון להזים את השמועות על שבר בצמרת. "גם כשיש מחלוקות אנו מנהלים אותן בתוך הבית. סיעת הציונות הדתית לא תתפצל. התעלמו מפייק ניוז".

הרקע: החשש ממרד חוק הגיוס

התגובה הנחרצת של השר סופר מגיעה על רקע דיווחים לפיהם יו"ר המפלגה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שרוי בחשש עמוק מתרחיש שבו שלושה מחברי סיעתו יחליטו להתפצל ממנה – מהלך פוליטי שמשפיע באופן ישיר על ההתבטאויות הפומביות שלו סביב חוק הגיוס וחוק יסוד לימוד תורה.

על פי גורמים בתוך המפלגה, סמוטריץ' וסביבתו הקרובה מודעים היטב לכך שהעמדות שמציגים השר אופיר סופר וח"כ משה סולומון בשתי הסוגיות הרגישות הללו, שונות ומורכבות יותר מהעמדה הרשמית והנוקשה שמובילה המפלגה. החשש הגדול מאחורי הקלעים היה שהשניים יצליחו לגייס לצידם חבר כנסת שלישי מהסיעה, דבר שיאפשר להם להתפצל באופן חוקי, אולם כאמור – סופר מיהר להבהיר כי מדובר בפייק ניוז והמחלוקות יישארו בתוך החדר הסגור.