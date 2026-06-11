משרד הבריאות בריקול למוצר הפופולרי: לא להשתמש

הציבור הרגיש או האלרגי לגלוטן מתבקש לשים לב: מפעל "פלג יזמויות בית אריזה גלגל" קורא להחזרת המוצר "אבקת קקאו אורגנית ללא גלוטן" של המותג "עתיד ירוק".

בבדיקה שנערכה על ידי שירות המזון בלשכת הבריאות מחוז ירושלים, נמצא כי המוצר יוצר בניגוד לדרישות החקיקה. בנוסף, נתקבלו תוצאות מעבדה המצביעות על ערך חורג של גלוטן במוצר, כך שהוא אינו יכול להיות מסומן כנטול גלוטן. בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות, המפעל החל באיסוף מיידי של המוצר מדרכי השיווק והמדפים.

אלו פרטי המוצר המלאים:

שם המוצר: אבקת קקאו אורגנית ללא גלוטן – Organic cocoa powder.

אבקת קקאו אורגנית ללא גלוטן – Organic cocoa powder. שם מסחרי / מותג: עתיד ירוק.

עתיד ירוק. תכולה: 100 גרם.

100 גרם. שם יצרן: פלג יזמויות בית אריזה גלגל.

פלג יזמויות בית אריזה גלגל. שם משווק: רוצים את הטבע בע"מ.

רוצים את הטבע בע"מ. תאריך תפוגה: כלל תאריכי התפוגה בדרכי השיווק עד ל-28/2/2028 כולל.

כלל תאריכי התפוגה בדרכי השיווק עד ל-28/2/2028 כולל. ברקוד: 7290018757710.

החברה ומשרד הבריאות מדגישים ומבקשים מצרכנים אשר אלרגיים או רגישים לגלוטן ומחזיקים במוצר זה, שלא לצרוך אותו מחשש לפגיעה בריאותית.