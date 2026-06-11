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חדשות פוליטי מדיני

טלי גוטליב: נתניהו עשה סקר, זה מספר המנדטים שאני שווה

חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, טוענת כמה מנדטים היא שווה בסקר שערך ראש הממשלה נתניהו

17:45
2 תגובות
טלי גוטליב: נתניהו עשה סקר, זה מספר המנדטים שאני שווה
צילום: חיים גולדברג / פלאש90

חברת הכנסת טלי גוטליב יוצאת חזיתית נגד הדיווחים על כוונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לבטל את הבחירות הפנימיות בליכוד. בריאיון שקיימה היום (חמישי) ברדיו 103fm, הבהירה גוטליב בנחרצות כי מהלך כזה לא יעבור בשתיקה, והביעה התנגדות נחרצת לשינוי שיטת הבחירה במפלגה.

"יש לי חדשות - יהיו פריימריז. לא יעזור בית דין", הצהירה ח"כ גוטליב בראיון. "פריימריז זו תפארת מפלגת הליכוד. זו לא החלטה של ראש הממשלה, אנחנו לא מפלגה של איש אחד".

"אני שווה חמישה מנדטים"

לצד ההגנה על מוסד הפריימריז של התנועה, שיתפה חברת הכנסת בנתונים שלדבריה קיימים בידי ראש הממשלה בנוגע לכוחה הפוליטי האישי ברחוב הישראלי, ואף נקבה במספר מנדטים מפתיע במיוחד.

"את יודעת איזה סקר עשה ראש הממשלה בענייני? כמה אני שווה?", פנתה גוטליב למראיינת וחשפה: "אני שווה ברוך השם חמישה מנדטים".

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תגובות

2
2
ישראלי מתוסכל
לפני 31 דקות

יתכן שהיא באמת שווה 5 מנדטים, וזו חרפה לכולנו ובעיקר לליכוד.

1
רות עבור
לפני 17 דקות

ביבי רוצה ועדה במקום הוועדה של קבלני הקולות פשוט ראה איסו רמה נמוכה מאכלסת את הליכוד