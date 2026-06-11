שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדרמה המשפטית

מובילת המחאה פרופסור שקמה ברסלר, תוקפת בחריפות את סביבת ראש הממשלה, זאת בעקבות החלטת הפרקליטות לבקש הטלת תנאים מגבילים על יועצו של נתניהו, יונתן אוריך, שכללו דרישה להרחקה מלאה ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני – דרישה אשר נדחתה בסופו של דבר על ידי בית המשפט.

בפוסט נוקב שפרסמה, קישרה ברסלר בין פרשת אוריך לבין מה שהיא מגדירה כשורה של מחדלים ופגיעות מכוונות בביטחון המדינה מצד הדרג המדיני וסביבתו לאורך השנים.

"פוגעים בלי למצמץ"

"הם פוגעים בביטחון המדינה במודע, במתכוון ובלי למצמץ", מאשימה ברסלר בפתח דבריה, ומציינת שורה של אירועים ואשים: "זה גוטליב. זה אוריך. זו השתמטות כשהצבא משווע לחיילים. זה לפטר שר ביטחון שמתריע על פגיעה בביטחון".

בהמשך דבריה, מותחת ברסלר ביקורת על ההתנהלות שהובילה לאירועים הביטחוניים הקשים, ומזכירה את המדיניות מול רצועת עזה ומצרים: "זה להגיד שמפריזים כאשר מזהירים מפני מלחמה. זה לבנות ולממן את חמאס במיליונים. זה לאפשר צוללות מתקדמות למצרים מאחורי הגב של מערכת הביטחון".