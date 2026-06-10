שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לסערה בציונות הדתית

סערת גיוס בני ישיבות ההסדר לחיל השריון ממשיכה לעורר הדים נרחבים במערכת הפוליטית והציבורית, ומגיעה כעת גם אל מובילי המחאה נגד הממשלה. פרופ' שקמה ברסלר, מראשי מחאת קפלן, בחרה להתייחס היום (רביעי) באופן פומבי להחלטת ראשי הישיבות, ותקפה אותם בחריפות ברשתות החברתיות.

ברסלר שיתפה את הדיווחים על אודות הצעד של עולם התורה הציוני-דתי, וכתבה בחשבון ה-X שלה (טוויטר לשעבר) מילים ספורות ונוקבות: "סרבנות. סרבנות".

סערה בעולם התורה בעקבות שילוב הלוחמות

הרקע לדברים הוא החלטתן הדרמטית של 12 ישיבות הסדר מובילות להודיע לתלמידיהן כי לא ישלחו אותם למסלול השריון בגיוס הקרוב. ההחלטה התקבלה בקרב ראשי הישיבות בעקבות שילובן המתרחב של בנות לוחמות במערך הטנקים של צה"ל, צעד שלטענת רבנים רבים באגף החרד"לי של הציונות הדתית מייצר בעיות הלכתיות מורכבות של צניעות ואינו מאפשר לתלמידים לשמור על אורח חייהם הדתי במהלך השירות המבצעי.

הגולשים מזכירים את העבר: "מי שמדברת על סרבנות"

התגובה הקצרנית של ברסלר עוררה מיד סערת נגד ברשת, וגררה מאות תגובות מצד גולשים ואנשי ימין שהאשימו אותה בצביעות. מגיבים רבים מיהרו להזכיר למובילת המחאה את התקופה שקדמה לפרוץ המלחמה בשבעה באוקטובר.

כזכור, ברסלר עצמה הואשמה לא פעם על ידי פוליטיקאים מהקואליציה ובכירים במחנה הלאומי בעידוד ומתן לגיטימציה לתופעת אי-ההתייצבות לשירות מילואים (מה שכונה אז "סרבנות") של טייסים וקצינים במערכים מיוחדים, כחלק מהמחאה נגד הרפורמה המשפטית. לטענת מבקרים רבים באותם ימים, השיח הפומבי על אי-התייצבות והפגיעה בלכידות הצבא היוו גורם משמעותי שהחליש את ההרתעה הישראלית, וגרם לארגון הטרור חמאס לזהות שעת כושר ולצאת למתקפת הפתע הרצחנית.