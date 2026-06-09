שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדרמה בכנסת

חילופי ההאשמות והקרב המשפטי בין מובילת מחאת קפלן, פרופ' שקמה ברסלר, לבין חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) עולים שלב. ברסלר פרסמה התייחסות חריפה ויוצאת דופן להתנהלותה של חברת הכנסת, על רקע הדיונים הסוערים שנערכו באחרונה בעניינה של גוטליב בוועדת הכנסת והטענות החוזרות ונשנות לגבי אמירותיה.

ברסלר בחרה להפנות את הזרקור לא רק לפגיעה האישית בה ובמשפחתה, אלא בעיקר למה שהיא מגדירה כנזק אסטרטגי חמור למערכות הביטחון של מדינת ישראל.

"עם האיום הזה נתמודד בגאון"

בדבריה הציגה ברסלר קו תקיף ולא מתפשר מול חברת הכנסת, כשהיא מאשימה אותה בפגיעה ישירה בבני משפחתה ובסובבים אותה בעקבות הטענות והקונספירציות שהפיצה גוטליב בעבר.

"ברמה האישית גוטליב סכנה את חיי האנשים היקרים לי ביותר", האשימה ברסלר פומבית. עם זאת, היא הבהירה כי אינה מתכוונת להישבר או להירתע מהעימות הפרודוקטיבי מולה: "עם האיום הזה נתמודד בגאון".

פגיעה באנשים שמקדישים את חייהם למדינה

לדברי ברסלר, הבעיה המרכזית אינה מסתכמת רק במישור האישי או המשפטי שבין השתיים, אלא בהשלכות הרוחביות של השקרים, כלשונה, על המוטיבציה של המשרתים במערכות הביטחון השונות.

"חשוב מכך, מסר ההפקרה וההפקרות ששקריה של טלי מעבירים לאנשים שמקדישים את חייהם למען בטחון המדינה, המסר לפיו הם כלי בידי אינטרסים פוליטיים מופרעים – מהווה פגיעה בביטחון המדינה", סיכמה מובילת המחאה.