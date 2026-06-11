הישג ענק: המהלך המבריק של גדי איזנקוט

הסקר הדרמטי של דודי חסיד ב'ישראל היום', שהציב לראשונה את גדי איזנקוט (20 מנדטים) מעל נפתלי בנט (19 מנדטים), ממשיך לעורר גלי פרשנות במערכת הפוליטית. הפרשנית הפוליטית של העיתון, שירית אביטן הכהן, מנתחת את הנתונים ומצביעה על מהלך אסטרטגי מבריק של איזנקוט, לצד שגיאה טקטית קשה של יועצי בנט.

אביטן הכהן מזכירה כי רק לפני שבועות בודדים הציב איזנקוט דרישה פומבית, לפיה ראשי מפלגות הגוש יחתמו על התחייבות שמי שיעמוד בראש המפלגה הגדולה ביותר הוא זה שיוביל וירכיב את הממשלה. כעת, לאור המהפך בסקרים, הדרישה הזו מתבררת כמהלך מתוכנן היטב. איזנקוט למעשה סלל לעצמו את הדרך להנהגת הגוש, תוך שהוא מבהיר בכל ראיון כי "הניסוי" של ממשלת השינוי הקודמת – בה הנהיג את המדינה ראש מפלגה קטנה (נפתלי בנט) – נחל כישלון ולא הבטיח יציבות.

הטעות החרדית של בנט

חלק מרכזי בניתוח של אביטן הכהן נוגע לקו המיליטנטי שאימץ בנט לאחרונה בנושאי דת ומדינה. לדבריה, המהפך הנוכחי הוא שיעור חשוב ליועציו של בנט מאחורי הקלעים, שהמליצו לו להחריף באופן משמעותי את הטון נגד כלל הציבור החרדי, ברוח שמזכירה את ימיה של מפלגת 'שינוי' ההיסטורית.

האסטרטגיה הזו, כך מתברר, הרחיקה ממנו קהלים רחבים. הציבור הישראלי מחפש בימים אלו דמות שנתפסת כממלכתית יותר, גם כאשר מדובר בשדה הקרב של יחסי דת ומדינה.

בעוד בנט מוביל קו מלעמת, איזנקוט מציג גישה הפוכה: הוא מקפיד לנהל שיח רציף עם החרדים, ומציע להם אלטרנטיבות שילוב בדמות שירות לאומי, ולא רק גיוס בכפייה לצבא. הגישה הממלכתית והמכילה הזו היא זו שאפשרה לו, על פי הניתוח, להעביר אליו ישירות לא פחות משלושה מנדטים מנטולי בנט בתוך שבוע אחד בלבד.