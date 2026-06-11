מיכאל שמש על הדרמה הפוליטית: "צניחה מטורפת"

הסקר הדרמטי של דודי חסיד שפורסם ב'ישראל היום', לפיו גדי איזנקוט עקף את נפתלי בנט, מעורר הדים במערכת הפוליטית. מי שהזדרז להגיב לנתונים ולנתח את המשמעות העמוקה שלהם הוא הפרשן הפוליטי של חדשות 13, מיכאל שמש, שמצביע על מה שהוא מכנה "צניחה מטורפת" של בנט בשבוע האחרון.

שמש מזכיר בדבריו כי רק ביום חמישי שעבר, סקר של 'כאן חדשות', שנערך על ידי אותו הסוקר בדיוק, דודי חסיד, הציג תמונת מצב שונה לחלוטין. באותו סקר, מפלגתו של בנט זכתה ל-23 מנדטים, בעוד איזנקוט שורך מאחור עם 17 מנדטים בלבד.

מתדרוכי ה"אירוע הבודד" לצלילה חופשית

בעקבות סקרים אחרים שהתפרסמו באותו השבוע, ובראשם סקר ערוץ 12 שהצביע כבר אז על היחלשותו של בנט, מיהרו בסביבתו של ראש הממשלה לשעבר להרגיע את השטח. שמש מפרט כי אנשיו של בנט ניסו להקטין את הממצאים, ותדרכו את העיתונאים והמערכת הפוליטית כי הקריסה שנרשמה בערוץ 12 היא בסך הכל אירוע "בודד" ואינה מעידה על מגמה.

אלא שהנתונים שהתפרסמו היום מוכיחים אחרת, ומעמידים את התדרוכים הללו באור בעייתי. "היום, אותו סוקר בדיוק, דודי חסיד, מציג בסקר שפורסם ב׳ישראל היום׳ תמונה הפוכה", מדגיש שמש.

לדבריו, הנתונים החדשים מראים כי בנט איבד ארבעה מנדטים בתוך שבוע אצל אותו סוקר וצנח ל-19 מנדטים, בזמן שאיזנקוט טיפס ל-20 מנדטים ועקף אותו בסיבוב. שמש חתם את הניתוח שלו למצב במילים החדות: "צלילה חופשית".