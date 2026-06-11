מערכת בריאות הנפש ומוקדי הסיוע בישראל מתמודדים החודש עם עומסים חריגים ומתמשכים, המוגדרים על ידי אנשי המקצוע כחלק מ"המשבר הנפשי הגדול בתולדות המדינה".

למרות שסבב הלחימה האחרון עם אירן נמשך יממה אחת, הנתונים הרשמיים של תחילת יוני 2026 מצביעים על עלייה קבועה ויציבה בצורך הציבור בתמיכה רגשית. אנשי מקצוע מבהירים כי המצוקה הנוכחית אינה נובעת רק מחרדה אקוטית בזמן ולאחר הישמע אזעקה, אלא היא תוצר מובהק של שחיקה מתמשכת, דריכות תמידית ועייפות נפשית המחלחלת לחיי היום-יום ולשגרת משפחות רבות בישראל.

בואו נדבר על זה לפני השינה

בעקבות הנתונים המדאיגים על העומס המצטבר בשירותי הקהילה, נקבעה ל-15 ביוני 2026 ועידת חירום לאומית מיוחדת תחת הכותרת "מדינה בפוסט טראומה", במטרה לדון בקריסת התשתיות ובדרכי המענה הרפואי והקהילתי.

במקביל, משרד הבריאות פרסם עדכון לתוכנית הלאומית "מקום לנפש" (המתוקצבת בכחצי מיליארד דולר), לפיו קופות החולים מטפלות כיום בלמעלה מ-435,000 מטופלי נפש ברחבי הארץ. כמו כן, הושק פרויקט ההסברה "כל מה שעוזר" לעידוד פנייה לעזרה ולהפחתת הסטיגמה השלילית לפיה פניה לטיפול בחרדה מעידה לכאורה על חולשה והיעדר חוסן נפשי בסיסי.