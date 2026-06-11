דרמה בבריטניה: שר ההגנה הודיע על התפטרותו ותקף את רה"מ

זעזוע נוסף בממשלת בריטניה: שר ההגנה ג'ון הילי הודיע כעת (חמישי) כי הוא מתפטר מתפקידו, זאת במחאה על תקציב הביטחון שהוצע על ידי האוצר - אשר לטענתו לא מספיקה לענות על צרכי הביטחון של המדינה.

במכתב ההתפטרות הילי תקף בחריפות את ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר. "מעולם לא ציפיתי לכתוב את המכתב הזה, ואני עושה זאת עכשיו בכאב גדול" אמר. "אני גאה במה שעשינו בשנתיים האחרונות. אתה הובלת את זה כראש הממשלה, ואני יודע שאתה גאה בהישגים של כוחותינו בדיוק כמוני. אך העידן החדש דורש השקעה נרחבת יותר בהגנה".

הילי הזכיר לסטארמר את העבודה המשותפת שלהם לבחינת הצרכים הצבאיים של בריטניה שבוצעה בינואר האחרון. "מאז, אתה לא יכלת להתחייב לתקציבים הנדרשים שבריטניה צריכה כדי להגן על המדינה מול כל האיומים החדשים" טען. "בנוסף, הצורך בהגנה גבר עוד יותר בחודשים האחרונים, בעקבות המלחמה במזרח התיכון, הובלת המבצע במיצרי הורמוז, והתוקפנות הרוסית הגוברת כלפי בריטניה ומדינות נאט"ו עקב תמיכתן באוקראינה".

לדברי השר, "יש דרכים להתגבר על האתגרים התקציביים, כפי שמדינות אחרות באירופה עושות. יש פתרונות שיאפשרו לנו לשמור על יכולתנו לספק את הדברים שהבטחנו לקדם כממשלה. עם זאת, ההצעה התקציבית שלך - שקיבלתי ביום שני האחרון - לא מספיקה למה שנדרש כדי להגן על ארצנו בתקופה המסוכנת הזו".

"רק בשבוע שעבר נשאת נאום שבו הזכרת את כל האיומים שניצבים מולנו. אתה יודע מה הצבא צריך" הזכיר. "בלי תקציב מספק, אני נאלץ לקבל החלטות שיפגעו ביכולות הצבאיות שלנו, ויגביר את הסיכון לחיי הכוחות. זה עלול לפגוע בביטחון המדינה".

"אחרי שהסברתי לך שלא אוכל לאשר תקציב שלא נותן לצבא שלנו את מה שהוא צריך, אני נותר בלי שום ברירה אחרת מלבד להגיש לך את התפטרותי מתפקידי כשר ההגנה" סיכם. "אני מאחל לך הצלחה וחוסן מול האתגרים הגדולים שאתה עומד בפניהם".