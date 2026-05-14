הסערה בבריטניה נמשכת: שר התפטר והבטיח כי סטארמר בדרך החוצה

לאחר ההפסד חסר התקדים של מפלגת הלייבור בו איבדה 83% מהתמיכה בה, הכיסא של ראש ממשלת בריטניה ממשיך לרעוד, אחרי ששר בממשלתו התפטר והתחייב כי הוא יודח עד הבחירות הבאות

האדמה תחת רגליו של ראש ממשלת השמאל בבריטניה, קייר סטארמר, ממשיכה לנוע. לאחר שמפלגת הלייבור בראשותו ספגה הפסד חסר תקדים בבחירות האזוריות של בריטניה, ואיבדה לא פחות מ-83 אחוזים ממושביה המקומיים, הקריאות להתפטרותו מתוך המפלגה מתגברים, מספרי מתנגדיו גוברים, ולפני שעות אחדות שר הבריאות בממשלתו הודיע על התפטרותו ונזף בו בפומבי.

הקולות והקריאות להתפטרותו של סטארמר רק ממשיכים ומתגברים, לפני זמן קצר יצא שר הבריאות של סטארמר בכבודו ובעצמו נגד ראש הממשלה המכהן ותקף: "כעת זה כבר ברור שלא תוביל את לייבור בבחירות הבאות, עשה את הנדרש".

סטאמר מצידו ממשיך לשדר עסקים כרגיל, והמשיך בפעילות סטנדרטית, ואף פרסם סרטונים של 'עשייה ציבורית' לצד אשתו, ובשיחות עם מקורבים הסביר כי איננו מתכוון להתפטר בשלב זה.

סטארמר סימן את עצמו מההתחלה כראש הממשלה ככל הנראה השמאלי ביותר שעמד בראש ממשלה בבריטניה, במיוחד בכל הקשור ליחסו לישראל, אותה תקף אין ספור פעמים והכיר במדינה פלסטינית, אך על פי הסקרים והתוצאות, רוב הציבור בבריטניה לא מזדהה עם מדיניות סטארמר, גורמים במפלגה לעגו לסטארמר בשיחות פנימיות על כך שכיוון את על מעודו לקול המוסלמי, כאשר בסופו של דבר, תנועה מוסלמית נפרדת רצה בבחירות האזוריות והותירה אותו מול שוקת שבורה.