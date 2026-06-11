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חדשות פוליטי מדיני

משה פייגלין בתגובה ראשונה לשמועות סביבו

יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, מגיב לשמועות שרצות סביבו בימים האחרונים

13:44
3 תגובות
משה פייגלין בתגובה ראשונה לשמועות סביבו
צילום: (צילום: יונתן זינדל / פלאש90)

יו"ר מפלגת "זהות", חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, מבהיר בצהריים (חמישי) באופן חד-משמעי כי מפלגתו אינה מתכוונת לקחת חלק או להצטרף לבלוק פוליטי משותף שבני גנץ מהווה חלק ממנו.

דבריו הנוקבים של פייגלין מגיעים בתגובה לדיווחים פוליטיים שפורסמו לאחרונה, לפיהם מתגבשת ריצה משותפת של מספר גורמים ובהם המפלגה הכלכלית בראשות פרופ' ירון זליכה, נציב כבאות והצלה לשעבר דדי שמחי, השר לשעבר יועז הנדל ויו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ, יחד עם מפלגת זהות.

החיבורים – רק בתוך הגוש הלאומי-אמוני

פייגלין מיהר להדף את השמועות על השותפות המתרקמת, והבהיר מהם הקווים האדומים של מפלגתו בכל הנוגע להסכמים פוליטיים ערב סגירת הרשימות.

"תנועת 'זהות' אינה מעוניינת ולא תשתתף בשום מהלך מסוג זה", הצהיר פייגלין בהודעה רשמית שפרסם. הוא פירט את האסטרטגיה של המפלגה והוסיף כי "חיבורים ושיתופי פעולה אפשריים יתקיימו אך ורק בתוך הגוש הלאומי-אמוני. שיתוף פעולה עם גורמים שמטרתם לפגוע ברוב היהודי או להפיל את ממשלת הימין אינו בא בחשבון".

מתקפה חריפה על בני גנץ

בהמשך הודעתו, בחר יו"ר זהות לתקוף באופן אישי וישיר את שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר בני גנץ, תוך שהוא מאשים אותו באחריות למדיניות הביטחונית שהובילה לכשלים המבצעיים בשנים האחרונות.

"הוא אחד האחראים הישירים לטיפוח קונספציית אוסלו במערכת הביטחון וקידום הקו הפרוגרסיבי של העדפת חיי אוכלוסיית האויב על פני חיי חיילינו - שהובילו במישרין לטבח השביעי באוקטובר", האשים פייגלין בחריפות, וחתם את דבריו בקביעה נחרצת: "שיתוף פעולה איתו פשוט אינו בא בחשבון".

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תגובות

3
3
דב
לפני שעה

אין לי מה לכתוב על זה

2
נגביסט
לפני שעה

היידה פייגלין! כולנו עם זהות בכל הכוח

1
יוסי
לפני 25 דקות

הקמפיין נגד זהות התחיל. הממסד בלחץ