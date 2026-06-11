בישראל נערכים לירי טילים מאיראן: "בימים הקרובים"

המזרח התיכון ממשיך לבעור בעקבות גל תקיפות נרחב של צבא ארצות הברית בשטחה של איראן. התקיפות האמריקניות המאסיביות נגד שורה של יעדים ברחבי המדינה החלו עוד בלילה שבין שבת לראשון, וחודשו בעוצמה גם הלילה (בין רביעי לחמישי), כחלק מהחרפת הלחץ הצבאי של וושינגטון על משטר האייתוללות בטהרן. במערכת הביטחון עוקבים בדריכות עליונה אחר ההתפתחויות, ומבהירים כי ישראל לא לקחה חלק פעיל בתקיפות הללו.

על פי דיווחה של הכתבת הצבאית לילך שובל בעיתון "ישראל היום", למרות שצה"ל אינו מהווה חלק מהמערכה האקטיבית בשלב זה, מתקיים קשר הדוק, רציף ויומיומי בין הצבא המקומי לבין פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום). שני הצבאות מתאמים את מהלכיהם באופן מלא, והעדכונים המודיעיניים והמבצעיים נמשכים בזמן אמת לאורך כל שעות היממה. למרות הריחוק הרשמי, בישראל נערכים ברצינות מוגברת לשני תרחישים מרכזיים: האחד, החלטה איראנית לפתוח בנקמה ולשגר טילים ישירות לעבר שטח מדינת ישראל, והשני – החלטה של הנשיא דונלד טראמפ על הרחבה וחידוש של המערכה הצבאית.

חיל האוויר ואמ"ן מרעננים תוכניות

נכון לרגע זה, הגדרת הפעילות וההיערכות של כוחות הביטחון בארץ היא בעיקרה הגנתית. ההנחה הרווחת בקרב צמרת צה"ל היא שאיראן מחזיקה ביכולת מבצעית לשגר מטחי טילים לעבר ישראל בתוך חלון זמן קצר במיוחד, כפי שאכן ביצעה בפועל ביום ראשון האחרון בתגובה לתחילת המבצע האמריקני.

עם זאת, באגף המודיעין (אמ"ן) ובחיל האוויר לא לוקחים סיכונים, ובימים האחרונים פועלים במרץ לרענון התוכניות המבצעיות וההתקפיות. הכוחות כולם נערכים לאפשרות של גלישה למספר ימי לחימה אינטנסיביים, במידה ויינתן האות לכך מהדרג המדיני. גורמי ביטחון בכירים סיכמו את תמונת המצב המורכבת ומסרו כי "לפנינו מספר ימים מתוחים מאוד, ועדיין מוקדם לדעת כיצד יתפתחו הדברים בשטח".