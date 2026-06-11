"חתרת למגע והצלת חיים": רבש"ץ סלעית קיבל צל"ש מיוסי דגן

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, העניק צל"ש אזרחי לרבש"ץ היישוב סלעית, רועי דמתי, אשר ניטרל והבריח בתחילת השבוע את המחבל בסיום מסע הירי המשולב בכוכב יאיר, צור נתן צור יצחק וסלעית שבשומרון. כזכור רבש"צ הישוב סלעית ירה במחבל לאחר שרצח בפיגוע ירי את לוחם המילואים חיים קלומיטי הי"ד ופצע 5 בני אדם נוספים במסע הרג משולב בשרון. המחבל הגיע לשער הישוב סלעית שבשומרון, ירה לעבר הרבש"צ רועי דמתי שהיה שומר בשער הישוב, הרבש"צ התעשת מייד, ירה לעבר המחבל ומנע אסון כבד. הצל"ש האזרחי הוענק בטקס מיוחד בלשכתו של ראש המועצה האזורית שומרון בהשתתפות: אל"מ פ' מח"ט אפרים, סגן אלוף במילואים מ' קצין ההגמ"ר של חטיבת אפרים, יו"ר הישוב סלעית אלירן עמנואל, יו"ר וועדת הביטחון של הישוב עמית יקובוביץ' קב"ט מועצה אזורית שומרון יונתן שמחי והקב"ט האיזורי של המועצה חגי יהושע, כאות הוקרה על גבורתו ופועלו של דמתי, שמנע מהמחבל להמשיך במסע הרצח, שגבה את חייו של אזרח ישראלי והותיר ארבעה פצועים.

דגן מעניק את הצל"ש לרועי דמתי - נעמה קזס דגן מעניק את הצל"ש לרועי דמתי | צילום: נעמה קזס 10 10 0:00 / 1:27

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, הודה לרבש"ץ על תושייתו ואמר: התאספנו כאן כולם כדי להצדיע לך, להודות לך ולהביע את ההוקרה, בשם כל אנשי ההתיישבות בשומרון, בשם עם ישראל כולו, כרבש"ץ סיכנת את חייך, עמדת חשוף מול האש ומנעת שפיכות דמים הרבה יותר גדולה ממה שעלול היה להיות. המעשה שעשית, תוך סיכון חיים אמיתי הוא דוגמה ומופת ולכן אני מתכבד להעניק לך צל"ש אזרחי בשם השומרון ובשם כל עם ישראל. בזכות אנשים כמוך, בזכות צה"ל, בזכות כיתות הכוננות אנחנו ביחד ננצח"

רבש"ץ היישוב סלעית, רועי דמתי, אב לשלושה, סיפר על הרגעים המותחים בהם נתקל במחבל שירה עליו: "התקשר אלי הקב"ט האיזורי של המועצה האזורית שומרון חגי יהושע, דקות ספורות לפני הגעת המחבל והתריע בפני שיש מחבלים ביישוב הסמוך, בזמן שאני מברר את הנושא, תוך כדי שיחה איתו לפתע הגיע מולי המחבל, צעקתי לקבט יורים עלי! המחבל פספס אותי בסנטימטרים ספורים, קפצתי החוצה ויריתי לעברו".

עוד הוא אומר: "המחבל פגש אותי פנים אל פנים, לשמחתי הוא החטיא את הירייה הראשונה".

רבש"צ סלעית סיפר על האתגר והקושי בעבודת הרבש"צ ואמר: "תפקיד הרבש"צ מורכב מהרבה היבטים והרבש"צים עומדים בקדמת הבמה כבר תקופה ארוכה, במיוחד אחרי 7 באוקטובר וחשוב לחזק אותם ולתמוך בהם". ר' סיכם: "אני שמח שהייתי שם והתוצאה הייתה כזאת, ונעשה מה שאפשר שנמשיך כולנו לנצח."

סגן אלוף במילואים מ' קצין ההגמ"ר של חטיבת אפרים הודה לדמתי על פעולתו הנחושה.

יו"ר הישוב אלירן עמנואל הודה לרבש"צ הישוב בדמעות חיבק אותו ואמר: "מנעת פיגוע הרבה יותר קשה, אם המחבל היה נכנס אני לא יודע מה היה קורה".

קב"ט מועצת שומרון יונתן שמחי אמר: "רואים כמה חשוב מערך הביטחון של היישוב, רבש"צים, כיתת הכוננות, המאבטחים בכניסה ליישובים וכמה צריך לחזק אותם, הכול בנוי ממעגלים. יש את הצבא וכל גופי החירום, בסוף המעגל הפנימי, מעגל היישוב, הוא קריטי ואחרון. ולכן מחזק את גבורת הרבש"ץ ומחזק את מערכי ההגנה של היישוב".