מתיחות במפרץ: 3 מלחים הודים נהרגו בתקיפה אמריקנית

אירוע חריג: ממשלת הודו הודיעה הבוקר (חמישי) כי שלושה מלחים הודים נהרגו על סיפון מכלית נפט שהותקפה אמש על ידי צבא ארה"ב, בטענה כי הפרה את המצור הימי האמריקני על איראן וניסתה לחצות את מיצרי הורמוז.

התקרית התרחשה אתמול בשעות הערב, כאשר מכלית הנפט MT Settebello הותקפה בים עומאן. בצבא האמריקני טענו כי המכלית ניסתה להוביל נפט מאיראן, ולא צייתה להוראות של הכוחות האמריקנים. לפי פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום), היה מדובר ב"הפרה של המצור" על איראן - וכתוצאה, כלי טיס אמריקני ירה "תחמושת מדויקת" לתוך חדר המכונות של המכלית.

על סיפון המכלית היו 24 אנשי צוות הודים, אשר רובם חולצו בשלום בעקבות התקיפה. עם זאת, שלושה מהם הוגדרו כנעדרים. כעת, שר הספנות ההודי עדכן כי גופותיהם של שניים מהם חולצו, בעוד שגופת השלישית טרם נמצאה. לדבריו, "מדובר באירוע מצער מאד".

האירוע החריג עלול להביא למשבר דיפלומטי בין ארה"ב להודו, שבדרך כלל נחשבות כבנות ברית וידידות מסורתיות. בעקבות האירוע ואישור מותם של המלחים, כלי התקשורת בהודו דיווחו כי סגן שגריר ארה"ב בניו דלהי זומן לשיחת בירור, שבה נטען כי "הועברה לו מחאה חריפה על התקרית".