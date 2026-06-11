לפיד בתגובה ראשונה לכתב האישום נגד יונתן אוריך

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב היום (שני) להגשת כתב האישום המתוקן נגד יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך, בו הפרקליטות דורשת להרחיק אותו ממשרד ראש הממשלה. בדבריו לפיד פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בהצעה כיצד לפעול כעת.

"נתניהו צריך להגיד עוד היום: טעיתי טעות חמורה כשחיבקתי את אוריך והעלמתי עין גם אחרי שהודה שקיבל כסף ממדינה תומכת טרור. מי שמסכן את בטחון המדינה גמור אצלי ולא ידרוך לעולם בלשכתי" אמר לפיד.

כאמור, פרקליטות המדינה הגישה היום לביהמ"ש המחוזי בת"א הודעה על תיקון כתב האישום הביטחוני ובו דרישה לסדרה של הגבלות על יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך. הבקשה היא למעשה תיקון של כתב האישום המקורי שהוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד, בגין גניבת מידע סודי ורגיש ממערכות אמ"ן ופרסומו בעיתון ה"בילד" הגרמני.

כתב האישום המתוקן כולל את צירופו כנאשם של יונתן אוריך, המשמש כיועץ תקשורת אישי לראש הממשלה. אוריך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. הגשת כתב האישום אושרה ע"י היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה.

במקביל, צורף ראש הממשלה בנימין נתניהו כעד תביעה במשפט. בעקבות כך, מבקשת הפרקליטות לקבוע תנאים מגבילים עד תום ההליכים ביחס לאוריך, ובהם הרחקה מלאה ממשרד רה"מ והרחקה מכל מתקן ביטחוני או מקום בו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות; איסור יצירת קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה, לרבות עדים וחשודים.