הפרקליטות דורשת להרחיק את אוריך ממשרד ראש הממשלה

התפתחות בפרשת הבילד. פרקליטות המדינה הגישה היום לביהמ"ש המחוזי בת"א הודעה על תיקון כתב האישום הביטחוני ובו דרישה לסדרה של הגבלות על יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך.

הבקשה היא למעשה תיקון של כתב האישום המקורי שהוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד, בגין גניבת מידע סודי ורגיש ממערכות אמ"ן ופרסומו בעיתון ה"בילד" הגרמני. כתב האישום המתוקן כולל את צירופו כנאשם של יונתן אוריך, המשמש כיועץ תקשורת אישי לראש הממשלה. אוריך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. הגשת כתב האישום אושרה ע"י היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה.

אוריך באחד הדיונים בבית המשפט. ארכיון ( יונתן שאול )

תנאים מגבילים נגד אוריך

במקביל, צורף ראש הממשלה בנימין נתניהו כעד תביעה במשפט. בעקבות כך, מבקשת הפרקליטות לקבוע תנאים מגבילים עד תום ההליכים ביחס לאוריך, ובהם הרחקה מלאה ממשרד רה"מ והרחקה מכל מתקן ביטחוני או מקום בו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות; איסור יצירת קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה, לרבות עדים וחשודים.

כתב האישום הוגש בגין גניבת מידע סודי ורגיש במיוחד ממערכות אמ"ן, לרבות מודיעין גולמי, ובהמשך פרסומו בכלי תקשורת זר, לאחר שהצנזורה פסלה את פרסומו באופן גורף, במטרה להשפיע על השיח הציבורי בנושא הטיפול בסוגיית החטופים.

על-פי כתב האישום, אוריך ופלדשטיין עשו שימוש במידע מסווג בדרגת סודיות גבוהה מהמערכת הצבאית, לטובת השפעה על השיח התקשורתי. במסגרת זו, פעלו פלדשטיין ואוריך לפרסום אחת הידיעות בעיתון הגרמני "Bild", ביודעם שמדובר בידיעה סודית ולמרות שהיו מודעים לכך שהצנזור הצבאי לא התיר את פרסומה בישראל, תוך שהם נוטלים סיכון ממשי לפגיעה באינטרסים ביטחוניים חיוניים. בנוסף, העביר פלדשטיין, בתיאום מראש ועל דעתו של אוריך, ידיעות שקיבל מרוזנפלד לגורמים נוספים, בלתי מורשים.

מעשיהם של אוריך, רוזנפלד ופלדשטיין הביאו לגילוי דבר קיומו של אמצעי מודיעיני סודי, יכולותיו ואופני השימוש בו. חשיפת הידיעה הסודית ברבים, יכולה לגרום נזק של ממש לאינטרסים ביטחוניים של מדינת ישראל בעיקר בתחום איסוף המודיעין וחשיפת מקורות מודיעיניים, באמצעותם מצילים חיי אדם, שכן יש בה לגלות משימות, יכולות, דרכי פעולה ואמצעים מסווגים בהם עושה קהילת המודיעין שימוש בזירות השונות.

למחרת מעצרם של פלדשטיין ורוזנפלד, החליף אוריך את מכשיר הטלפון הנייד שלו ונמנע במכוון מהעברת התכתובות שהיו בטלפון הנייד הקודם, וזאת במטרה למנוע את השימוע בו כראיה.

נציין כי נגד אוריך קיים כתב אישום בפרשת הטרדת עד המדינה דאז שלמה פילבר. והחלטה בנושא כתב אישום בפרשת קאטרגייט, עדיין נמצאת אצל היועמ"שית והפרקליטות להכרעה.