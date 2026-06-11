בלי להתכוון: נתניהו בדרך לרשום ניצחון משמעותי

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, מפרסם כי נרשמת התקדמות משמעותית ביותר במאמציו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לבטל את המוסד המסורתי של הבחירות המקדימות (הפריימריז) בליכוד, ולהחליפו בוועדה מסדרת לקראת הבחירות הקרובות.

לפי הדיווח, המהלך שהחל בכלל כ"עז" פוליטית שנועדה רק כדי לאפשר לנתניהו לקבל אישור לכמה שריונים בודדים ברשימה, צובר כעת תאוצה ממשית והופך לתוכנית עבודה מעשית ומתגבשת של הנהגת התנועה.

שלוש הסיבות לביטול הפריימריז

מאחורי המהלך הדרמטי עומדים שלושה גורמים מרכזיים שדוחפים את ראשי המפלגה לקדם את השינוי הכפוי:

גל הפרישות מהסיעה: פרישתם של שבעה מחברי סיעת הליכוד במהלך תקופת הכהונה האחרונה יצרה תחושת חוסר יציבות. הקפאת הרשימה הקיימת: קיימת הבנה מסתמנת במערכת הפוליטית כי הרשימה הנוכחית של המפלגה תישמר כמעט במלואה, למעט חריג אחד או שניים בלבד, מה שמייתר למעשה התמודדות רחבה. ממצאי דו"ח מבקר המדינה: בעיות קשות ומורכבות שנחשפו בדו"ח המבקר האחרון בנוגע לקיומו של מפקד המוני ולא חוקי שנערך בתוך התנועה, מעוררות חשש כבד מטקטיקות בחירה פסולות.

התוכנית: ועדה ציבורית ושבעה שריונים

המתכונת המסתמנת של המהלך המתגבש בליכוד כוללת הקמת ועדה מיוחדת, שבה ייקחו חלק ראשי ערים מרכזיים מטעם המפלגה לצד דמויות ציבוריות מוכרות. ועדה זו תהיה אחראית לקבוע את סדר השיבוץ של המועמדים ברשימה עד למקום ה-32.

במקביל לעבודת הוועדה, יקבל ראש הממשלה בנימין נתניהו סמכות נרחבת ויציע שבעה שריונים אישיים מטעמו במקומות שונים ברשימה, על מנת להביא דמויות חיצוניות לפי ראות עיניו האסטרטגית.

"הפריימריז יביאו לבחירת דמויות בעייתיות"

במהלך דיון ממושך וסגור שנערך אמש, הציג נתניהו קו תקיף נגד קיום הבחירות המקדימות, וטען כי הן יפגעו קשות בסיכויי המפלגה לנצח בבחירות הכלליות. נתניהו הסביר לחברי הסיעה כי ההוצאה הכספית הגבוהה על הפריימריז, המוערכת בכ-12 מיליון שקלים, היא למעשה "תרומה ישירה לקמפיין של גדי איזנקוט ונפתלי בנט".

לדברי ראש הממשלה, ההקצנה הפוליטית הבלתי נמנעת שתגרור מערכת בחירות פנימית – שכבר עכשיו נראית היטב במסדרונות הכנסת – תפגע בתדמית המפלגה. הוא הוסיף והזהיר כי קיום פריימריז יוביל בהכרח לבחירתן של דמויות בעייתיות ברשימה (נתניהו לא נקב בשמות מפורשים, אך לנוכחים בחדר היה ברור לחלוטין למי כוונו הדברים).

ראוי לציין כי, המהלך הדרמטי רחוק מלהיות סופי, והוא טעון עדיין אישורים פרוצדורליים מורכבים במוסדות התנועה. כדי לצאת אל הפועל, התוכנית תצטרך לזכות באישור רשמי של רוב רגיל בוועדת החוקה של הליכוד, במזכירות המפלגה ובסופו של דבר גם בוועידת הליכוד.