הפריימריז בליכוד: מכה קשה להדר מוכתר

הקרבות הפנימיים בליכוד סביב סוגיית המחוזות והשריונים של ראש הממשלה נתניהו נמשכים, וכעת מסתמן כי במסגרת הפשרה יצומצמו משמעותית הבטחות הייצוג ברשימה.

על פי הדיווח באתר 'ישראל היום', אחת האפשרויות המרכזיות שנבחנות היא ביטול משבצת "האישה החדשה" (שדרכה נכנסה בעבר ח"כ טלי גוטליב). ביטול המשבצת צפוי לרסק את סיכוייה של המועמדת הצעירה הדר מוכתר, שמתמודדת עליה כעת, להגיע למקום ריאלי. במקביל, כדי לא לפגוע בייצוג הנשים, יו"ר ועדת החוקה השר חיים כץ מקדם מהלך שיאפשר לחברות כנסת מכהנות להתמודד גם במחוזות.

בליכוד מעריכים כי גם משבצת הצעירים עשויה להתבטל, מה שיסגור בפני מוכתר דלת נוספת. "זה חיסול הסיכויים של הדר בפריימריז", אמר מקור בליכוד. "במילא היא צריכה מנתניהו קיצור פז"ם, וזה יקרה רק אם הוא יראה שהיא מוסיפה קולות למפלגה. כרגע זה לא נראה ככה".