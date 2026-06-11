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מירי מיכאלי בעננים: זו הבשורה שחיכתה לה הבוקר

נתוני הרייטינג של אמש חושפים נתון מפתיע עבור ערוץ i24NEWS שממשיך להתחזק

10:06
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(מירי מיכאלי,
(מירי מיכאלי, | צילום: יורי קוירסקי

מפת הרייטינג של מהדורות החדשות המרכזיות בישראל ממשיכה לעבור טלטלה, כאשר נתוני ערב האתמול (רביעי) מציגים הפתעה מכיוונו של ערוץ i24NEWS בעברית. המהדורה המרכזית של הערוץ הצעיר, בהגשתה של מירי מיכאלי רשמה נתון שיא של 2% צפייה והכפילה את עצמה.

אמנם מדובר במספרים שנראים קטנים במבט ראשון, אך עבור ערוץ חדש מדובר בהישג משמעותי ביותר. הנתון הנוכחי מוכיח כי המהדורה מצליחה לייצר אלטרנטיבה אמיתית, לנגוס בנתחי הצפייה של הערוצים המרכזיים בשעת השיא של שמונה בערב, ולבסס קהל צופים נאמן ויציב שרק הולך וגדל.

הערוצים הוותיקים בטווח ראייה

ההתחזקות של i24NEWS משפיעה באופן ישיר על חלוקת העוגה בקרב הערוצים הוותיקים. המהדורה החדשה נושפת כעת באופן ממשי בעורפה של מהדורת "חדשות הערב" של כאן 11, שרשמה אמש נתון של 3.4% צפייה, ומצמצמת את המרחק ממנה לכדי אחוז וחצי בלבד.

במקביל, בצמרת הטבלה שומרת חברת החדשות של קשת 12 על הובלה מובהקת בראש המדרג, כאשר מהדורת חדשות 12 הניבה אמש נתון של 12.2% צפייה בקרב משקי הבית.

חדשות 14 מבססת את המקום השני

הקרב הדו-ספרתי והעיקש על המקום השני מציג תמונת מצב קבועה ויציבה בשבועות האחרונים. מהדורת חדשות 14 רושמת נתון מוצק של 6.3% צפייה, וממשיכה להחזיק בתואר מהדורת החדשות השנייה בגודלה בישראל בפער ניכר מהמתחרות.

מנגד, המשבר בחברת החדשות של רשת 13 נותן את אותותיו גם על המסך. מהדורת חדשות 13 הסתפקה אמש בנתון של 4.8% צפייה בלבד, כשהיא נותרת מאחורי הערוץ המתחרה ומציגה מגמת היחלשות מול ההתעוררות של הערוצים הקטנים יותר בטבלה.

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