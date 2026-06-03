פחות משנה אחרי הגירושין: מירי מיכאלי מצאה זוגיות חדשה

היא נפרדה מאיברי שוורץ אחרי 11 שנות זוגיות, אבל מירי מיכאלי ממש לא מתכוונת להישאר לבד. הכירו את בן הזוג החדש של מגישת הטלוויזיה

שנת 2025 הביאה איתה לא מעט פרידות כואבות בביצה המקומית, אבל ההודעה של העיתונאית ומגישת הטלוויזיה מירי מיכאלי באוגוסט האחרון על גירושיה מבעלה, איברי שוורץ, בהחלט תפסה רבים מאיתנו לא מוכנים. השניים פירקו את החבילה אחרי 11 שנות זוגיות פוטוגנית ושלושה ילדים משותפים, ונראה היה שמיכאלי לוקחת קצת זמן לעצמה.

אלא שלחיים (וללב) יש קצב משלהם. מקורבים מספרים כי תקופת הרווקות של המגישה הגיעה לסיומה המהיר, והיא נמצאת בעיצומה של מערכת יחסים חדשה ומסקרנת במיוחד. כך על פי הפרסום בוואלה סלבס.

אז מי המאושר? מדובר באיש העסקים עודד ברק. אם השם הזה נשמע לכם מוכר, אתם ממש לא טועים: ברק הוא הגרוש הטרי והאקס המיתולוגי של לא אחרת מאשר השגרירה הלא רשמית שלנו בהוליווד, נועה תשבי.

על פי הדיווחים, הקשר בין השניים נמצא רק בתחילתו, אך מקורבים לשניים מספרים על ניצוצות חזקים ומציגים אופטימיות זהירה לגבי העתיד.