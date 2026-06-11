מתקרב: תאריך הבחירות שנתניהו רועד ממנו

מערכת הבחירות המתקרבת ומסגרת הזמנים הפוליטית ממשיכות לעורר עימותים חריפים סביב האחריות לאירועי השביעי באוקטובר. הממונה על התקציבים באוצר לשעבר, שאול מרידור, כיום חבר תנועת "ישר!", תקף הבוקר (חמישי) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו בראיון שהעניק לרדיו 103FM, והאשים אותו בניסיון מודע להסטת הקשב הציבורי מהמחדל הביטחוני.

"המחדל הנורא של ה-7 באוקטובר שרשום על שם נתניהו לא יימחה לו", קבע מרידור בפתח דבריו, כשהוא מסמן את האחריות הישירה של הדרג המדיני לאסון.

"לברוח מהבשורה שנוכחת כבר 3 שנים"

מרידור התייחס בדבריו באופן ממוקד לתאריך הבחירות המתוכנן, וטען כי ראש הממשלה – המוכר ביכולותיו הרטוריות ובניסוח מסרים פוליטיים – מנסה להתחמק מההקשר הישיר של יום הטבח הנוכח בציבוריות הישראלית.

"כשהבחירות יהיו ב-27 באוקטובר, נתניהו, שמי כמוהו מבין בסלוגנים ובמשמעות של מילים, רוצה להתחמק כמו אישה הבורחת מהבשורה לאותו 7 באוקטובר שנמצא נוכח אצל כולנו כבר שלוש שנים", האשים הבכיר לשעבר באוצר.

לדברי מרידור, הניסיונות של סביבת ראש הממשלה לייצר נרטיב פוליטי חדש לקראת יום הבוחר לא יצליחו להשכיח מהציבור את התנהלות הממשלה ואת ההשלכות הכבדות של המחדל, המלוות את מדינת ישראל ואת החברה הישראלית לאורך השנים האחרונות.