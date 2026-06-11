דובר צה"ל: עדכון חשוב לשעות הקרובות

דובר צה"ל מעדכן הבוקר (חמישי) את תושבי אזור יהודה ודרום הר חברון על אודות תרגיל צבאי נרחב שהחל לפני זמן קצר במרחב. על פי הודעת הצבא, הפעילות המבצעית של הכוחות בשטח צפויה להימשך לאורך שעות הבוקר ולהסתיים בשעות הצהריים.

במסגרת התרגיל, תושבי היישובים והנוסעים בצירים באזור דרום הר חברון, הנמצא תחת אחריותה המרחבית של חטיבת יהודה, יבחינו בתנועה ערה ו מוגברת של כוחות ביטחון, חיילים וכלי רכב צבאיים רבים.

אין חשש לאירוע ביטחוני

בנוסף לתנועת הכוחות הפיזית בשטח, בצה"ל מבהירים ומעדכנים מראש את הציבור כי במהלך שעות האימון יישמעו קולות ירי וכן הדי פיצוצים חזקים ברחבי המרחב כולו, כחלק מדימוי של תרחישים מבצעיים שונים.

בפיקוד המרכז ובדובר צה"ל מבקשים להרגיע את תושבי האזור ומדגישים כי מדובר בפעילות שגרתית לחלוטין. התרגיל הנוכחי תוכנן מבעוד מועד כחלק אינטגרלי מגרף ותוכנית האימונים השנתית של הצבא לשנת 2026, ונועד לשמירה על כשירות הכוחות בגזרה. במידת הצורך ובהתפתחות אירועים אמיתיים, הציבור יקבל עדכונים נפרדים, אולם נכון לעכשיו אין כל חשש לאירוע ביטחוני באזור.