בהשראת דובר צה"ל: ההתרעה החריגה של הפלג הירושלמי

הפלגים הקיצוניים של עולם התורה החרדי החליטו לעלות שלב בלוחמה הפסיכולוגית ובמאבק נגד גיוס בני הישיבות, תוך שימוש בפרקטיקה המוכרת היטב לציבור הישראלי מנוהלי הפינוי של צה"ל ברצועת עזה ובלבנון.

"הוועדה להצלת עולם התורה", הגוף המוביל את הפגנות הפלג הירושלמי, פרסמה כרוז אזהרה חסר תקדים המופנה לתושבי גוש דן והמרכז, המעוצב בדיוק מוחלט לפי המודל של מפות הפינוי שמפרסם דובר צה"ל בערבית, וכולל עיגול אדום ענק המסמן את "אזור הסכנה" התחבורתי שישותק בימים הקרובים. תחת הכותרת "תושבי המרכז שימו לב!", מזהירים המארגנים את הציבור הרחב מפני חסימות ענק מתוכננות, ומציינים כי בימים הקרובים תתקיים מחאה ואזור זה ייחסם לתנועה עקב המשך מעצרם של בחורי הישיבות ורדיפת עולם התורה.

מפת הפלג הירושלמי ( צילום: ללא )

פילוח המפה האדומה שצירפו הקיצוניים מראה כי הם מסמנים כמטרה את כל עורקי התחבורה הקריטיים ביותר של מדינת ישראל, כאשר במרכז המעגל האדום נמצא נמל התעופה בן גוריון, ולצידו צירי התנועה המרכזיים כביש 1, כביש 6, כביש 40 וכביש 443, לצד ערים מרכזיות כמו לוד, רמלה, שהם, ופאתי ראשון לציון ופתח תקווה.

איומי החסימה הללו והשימוש המתוחכם במפות אזהרה מגיעים על רקע מתיחות שיא בין הפלגים הקיצוניים למערכת הביטחון. כפי שנחשף לאחרונה, החטיבה היהודית בשב"כ נכנסה לפעולה ומנהלת מעקב ואיסוף מודיעיני אחר מובילי המחאות הללו, בעקבות אירועי "הפוגרום" וניסיון הפריצה לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, וכן פריצות לבתיהם של קציני צה"ל בכירים.

במשטרה נערכים כעת בכוחות מתוגברים לקראת ימי המחאה המובטחים, מתוך הבנה כי הניסיון לחסום את נתב"ג ואת כביש 1 בזמן מלחמה עשוי להוביל לעימותים קשים ואלימים במיוחד בין המפגינים לבין כוחות האכיפה ונהגים זועמים שימצאו את עצמם נצורים בפקקים.