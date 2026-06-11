בעקבות השמועות: הח"כ מהליכוד חושף את התכנית של נתניהו

במפלגת השלטון ממהרים להדף את השמועות על אודות עתידו הפוליטי של ראש הממשלה, ומבהירים כי אין כל כוונה לשינוי בהנהגת התנועה. חבר הכנסת חנוך מילביצקי (הליכוד) התייחס היום (חמישי) לדיווחים האחרונים, וקבע באופן חד-משמעי כי בנימין נתניהו יוביל את הרשימה גם במערכת הבחירות הקרובה.

מילביצקי הבהיר כי אין כל שאלה או ספק בנוגע להתמודדותו של ראש הממשלה, וציין כי נתניהו נמצא בשיא כוחו המבצעי. "נתניהו עובד קשה מאוד ונחוש להמשיך להיות ראש הממשלה", הצהיר חבר הכנסת מהליכוד.

התוכניות של נתניהו: שתי קדנציות קדימה

לדברי מילביצקי, ראש הממשלה אינו חושב רק על הטווח הקצר או על מערכת הבחירות הנוכחית, אלא עסוק בתכנון אסטרטגי ארוך טווח עבור מדינת ישראל במגוון תחומים.

"נתניהו מתכנן את הקדנציה הבאה ואפילו שתי קדנציות קדימה", חשף מילביצקי את רוח הדברים מאחורי הקלעים בליכוד, והסביר כי מטרתו של ראש הממשלה היא להבטיח קדנציות ארוכות "כדי להביא את מדינת ישראל למקום שהוא רוצה שהיא תהיה בו".

ההערכה של טראמפ והתגובה הרשמית של הליכוד

הצהרותיו של חבר הכנסת מילביצקי, לצד תגובות נוספות של בכירים במפלגה, מגיעות בעקבות התבטאות מפתיעה מצדו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. כזכור, מדברים שאמר טראמפ לאחרונה השתמע כי ייתכן שנתניהו לא יתמודד פעם נוספת על הנהגת המדינה בבחירות הבאות.

בעקבות הפירוש שניתן לדבריו של הנשיא האמריקאי, בתנועת הליכוד מיהרו להוציא הודעת הבהרה רשמית לציבור ולמערכת הפוליטית. בהודעת המפלגה נאמר בצורה ברורה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן להתמודד כרגיל בבחירות לכנסת, אשר צפויות להיערך בעוד כארבעה חודשים.