הליכוד בתגובה ראשונה להצהרת טראמפ על נתניהו

יום אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי הוא "לא בטוח" שראש הממשלה בנימין נתניהו יתמודד לכהונה נוספת, בליכוד פרסמו כעת (רביעי) תגובה בה אמרו מפורשות: "ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות - ובעזרת השם ינצח".

כזכור, אמש כתב רשת ABC ג'ונתן קארל סיפר כי שוחח עם טראמפ על עתידו הפוליטי של נתניהו - כשהנשיא האמריקני טען כי הוא לא בטוח אם ראש הממשלה יתמודד לכהונה נוספת. "זו שאלה פתוחה אם ביבי ירוץ בבחירות הקרובות" אמר. "אני לא יודע. הייתה לו קריירה מדהימה".

לדברי טראמפ, "הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, והייתה לו קריירה נהדרת. השאלה אם הוא ירצה להמשיך".