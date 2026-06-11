לא איראן ולא חיזבאללה: האיום החדש על ישראל

חבר הכנסת אריאל קלנר (הליכוד) התייחס בראיון לרדיו גלי ישראל להצהרותיו האחרונות של נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, וקרא לממשלה ולעולם המערבי לשנות את דיסקט היחסים מול המשטר הטורקי.

בראיון שהעניק לתוכניתם של זיו מאור ומנחם מן, הציג ח"כ קלנר קו נחרץ ובלתי מתפשר כלפי התנהלותה של טורקיה בעת האחרונה. "כרגע מדינת טורקיה בראשות ארדואן היא מדינת אויב לכל דבר ועניין", קבע חבר הכנסת מהקואליציה בפתח דבריו.

"רודן שמבקש להחזיר את הח'ליפות"

קלנר פירט את השקפת עולמו לגבי שורש המניעים הקיצוניים של המנהיג הטורקי, והזהיר כי השאיפות הפוליטיות-דתיות שלו חורגות בהרבה מהסכסוך המקומי במזרח התיכון.

"מדובר ברודן שמבקש להחזיר את הח'ליפות האיסלאמית", האשים חבר הכנסת מהליכוד, והוסיף תיאור חד-משמעי לגבי יחסו של ארדואן לישראל: "הוא אדם מסוכן מאוד ושונא ישראל על מלא. אנחנו צריכים להתייחס במלוא כובד הראש לאיום שמשתקף ממנו".

קריאה לעולם המערבי להתעורר

לסיום, טען קלנר כי מדינת ישראל אינה היחידה שנמצאת על הכוונת של השלטון באנקה, וכי המערב כולו מחויב להכיר בעובדה שטורקיה תחת ההנהגה הנוכחית מהווה סכנה ליציבות הגלובלית.

"טוב יעשה העולם החופשי כולו אם יסתכל על ארדואן כאיום", סיכם ח"כ קלנר את הראיון, כשהוא קורא למדינות המערב ולבריתות הבינלאומיות לגבש חזית אחידה ותקיפה יותר מול הצהרותיו ומהלכיו של הנשיא הטורקי במרחב האזורי.