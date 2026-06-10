ארדואן תוקף שוב: "ישראל הפכה לאיום על האנושות"

התבטאות נוספת נגד ישראל: נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן טען היום (רביעי) כי "התקיפות של ישראל בסוריה ובלבנון הגיעו לנקודה שבה הן גם מאיימות על טורקיה".

"ישראל מסרבת לסגת מלבנון, והיא ממשיכה בפעולותיה שם למרות אזהרות ממדינות האזור" המשיך ארדואן. לטענתו, "ישראל מסיתה לאי-שקט באזור גאוגרפי עצום, והיא הפכה לאיום על האנושות".

עוד אמר כי "אנחנו רואים 'יוזמות זדוניות' בהובלת ישראל גם בים התיכון. אף אחד לא צריך לחפש שם הרפתקאות".

ההתבטאות הנוכחית של ארדואן נגד ישראל מגיעה 3 ימים אחרי ששר הפנים הטורקי, מוסטפה צ'יפצ'י, אמר כי "כמו שחזינו בשחרורן של דמשק וחלב, בעזרת אללה נזכה לראות יום אחד גם את שחרורה של ירושלים". השר, החבר במפלגת השלטון של ארדואן, הוסיף את חלומו האישי להיות שליט ירושלים בעצמו: "לו אזכה להיות מושל ירושלים, אפילו ליום אחד, אדע שאללה זיכה אותי".

בתגובה, שר הביטחון ישראל כ"ץ פנה במסר לצ'יפצ'י: "לשר הפנים הטורקי שמאיים וחולם למשול בירושלים - אומר כך: ירושלים היא לא קונסטנטינופול ומדינת ישראל איננה האימפריה הצלבנית המתפוררת, אלא מדינה חזקה ונחושה שהוכיחה את יכולתה להגן על עצמה מול כל איום".

"ירושלים היא בירת העם היהודי מזה 3,000 שנה ותוסיף להיות בירת ישראל לנצח, בעוד שהאימפריה העות'מנית שעליה אתה וארדואן חולמים קרסה ולא תשוב לעולם" הבהיר כ"ץ. "חבל שלא למדתם כלום ממורשת אטאטורק שפעל להפוך את טורקיה למדינת מודרנית, ופועלים להחזיר את טורקיה לעידן החושך והנחשלות".