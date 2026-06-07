השר הטורקי פנטז על שליטה בירושלים: משרד הביטחון לא שתק

שר הפנים הטורקי, חלק בכנס פוליטי את הפנטזייה האישית שלו, על שליטה טורקית בירושלים ואת חלומו האישי שיום יבוא ויהיה 'מושל ירושלים' מטעם טורקיה, שר הביטחון כ"ץ לא שתק

מוסטפה צ'יפצ'י, שר הפנים הטורקי, חלק בכנסת של מפלגת השלטון הטורקית של ארדואן את הפנטזייה כי יום יבוא וטורקיה תכבוש את ירושלים מידיי ישראל, ועל פי חלומו האישי, כפי שהיה בעבר מושל מחוז בטורקיה, יום יבוא ויהיה מושל ירושלים. השר ישראל כ"ץ לא שתק.





צ'יפצ'י, שכיהן בעבר כמושל מחוז ארזורום, חלק את פנטזיית הכיבוש האסלאמית שלו וסיפר: "כמו שחזינו בשחרורן של דמשק וחלב, בעזרת אללה נזכה לראות יום אחד גם את שחרורה של ירושלים", הוא הוסיף את חלומו האישי להיות שליט ירושלים בעצמו: "לו אזכה להיות מושל ירושלים, אפילו ליום אחד, אדע שאללה זיכה אותי".

הפנטזיה של השר הטורקי יכולה להיתפס כדברי רהב חלולים, אך גם יכולה להיות שיא חדש בהקצנת השיח הטורקי סביב ישראלי, אשר כבר עובר בגלוי אל מחוזות הכיבוש והמלחמה, ושר הביטחון כ"ץ לא שתק מול ההצהרה הלוחמנית.

מכ"ץ נמסר בתגובה: "לשר הפנים הטורקי שמאיים וחולם למשול בירושלים - אומר כך: ירושלים היא לא קונסטנטינופול ומדינת ישראל איננה האימפריה הצלבנית המתפוררת, אלא מדינה חזקה ונחושה שהוכיחה את יכולתה להגן על עצמה מול כל איום".

"ירושלים היא בירת העם היהודי מזה 3,000 שנה ותוסיף להיות בירת ישראל לנצח, בעוד שהאימפריה העות'מנית שעליה אתה וארדואן חולמים קרסה ולא תשוב לעולם".

"חבל שלא למדתם כלום ממורשת אטאטורק שפעל להפוך את טורקיה למדינת מודרנית, ופועלים להחזיר את טורקיה לעידן החושך והנחשלות".