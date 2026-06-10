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העיתונאי הסרוג מתנצל על הדיווח השגוי: "זה מה שהוביל לטעות"

עיתונאי כאן חדשות, שחר גליק, חוזר בו מהדיווח השגוי שפרסם ומסביר: זה מה שהוביל לטעות

23:22
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שחר גליק
שחר גליק | צילום: יחצ

דרמה קטנה מאחורי הקלעים של מזכירות הממשלה הסתיימה הלילה בהבהרה ובהתנצלות. עיתונאי כאן חדשות, שחר גליק, פרסם הודעת התנצלות רשמית בעקבות דיווח שגוי שהפיץ מוקדם יותר הערב, לפיו ישיבת הממשלה המתוכננת למחר בוטלה.

"ישיבת הממשלה למחר לא בוטלה. התנצלותי על הטעות", כתב גליק בחשבון ה-X שלו, והסביר את השלבים שהובילו לתקלה העיתונאית: "מדובר בטלפון שבור וחוסר הבנה. מסתבר שלפעמים גם שני מקורות בלתי תלויים זה לא מספיק".

מזכירות הממשלה לשרים: "לילה טוב, מתקיימת כמתוכנן"

ההכחשה של גליק מגיעה לאחר שדיווחו המקורי עורר סערה קלה ותהיות בקרב לשכות השרים. בעקבות הפרסום, מיהרה מזכירות הממשלה להוציא הודעת הבהרה דחופה לכלל חברי הממשלה כדי למנוע בלבול בשעות הלילה.

בהודעה הרשמית שנשלחה לשרים נכתב: "לילה טוב, ישיבת הממשלה מחר מתקיימת כמתוכנן. הפרסומים שיצאו אינם נכונים". בעקבות הודעת המזכירות והתנצלותו של הכתב, לוחות הזמנים של השרים למחר נותרו ללא שינוי.

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