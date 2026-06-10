הרב יגאל לוינשטיין: אל תתגייסו לסיירת מטכ"ל "היא הפכה לקרקל"

אחרי מכתב ראשי ישיבות ההסדר שמודיעים כי לא ישלחו את התלמידים שלהם לחיל השיריון, ראש המכינה הקדם צבאית בעלי, הרב יגאל לוינשטיין ממליץ לתלמידים שלו לא להתגייס לסיירת מטכ"ל.

"סיירת מטכ"ל הפכה לקרקל", לועג הרב לוינשטיין להודעת צה"ל על כך שלוחמת עברה את מסלול ההכשרה ביחידה "שהותאם עבורה".

את הודעת צה"ל הוא מפרש: "נוריד את הדרישות המבצעיות כדי לשלב נשים ונקבל תמונת "ניצחון" האישה הראשונה "שסיימה" מסלול ביחידה. "זו קונספציה על סטרואידים ביחידה", לדבריו, מה שמוכיח כי "תאוריית המגדר של הפמיניזם הרדיקלי גובר על ערך הניצחון".

אל תתגייסו לסיירת מטכ"ל

"מתוך אחריות לערך הניצחון של צה"ל והיחידה בפרט, אני ממליץ לכל מלש"ב ההולך לגיבושים להעדיף יחידות הרואות בערך הניצחון ערך מס' 1. כגון: שלד"ג ושייטת בהן לא מורידים דרישות בשביל ערך השוויון".

את האמירה שלו הוא חותם בדאגה: "הסכנה לבטחון ישראל גדולה כיוון שהיחידה היא המצפן המקצועי וסמל לכל הצבא, ואם שם משנים ערכים כל שכן יחידות אחרות: צנחנים, שריון וכו'".