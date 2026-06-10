בשורה מבית המשפט: 3.3 מיליארד שקל מנכסי חמאס לנפגעי טרור

בית המשפט המחוזי בירושלים פסק פיצויי ענק לנפגעי טרור של חמאס. בחודש האחרון ניתנו בבית המשפט המחוזי בירושלים שורת פסקי דין נגד ארגון הטרור חמאס, במסגרת תביעות אזרחיות שהגישו נפגעי טרור ובני משפחותיהם באמצעות משרד עורכי הדין ארבוס, קדם, צור.

סכום הפיצויים הכולל שנפסק עומד על 3,351,523,862 שקלים, והוא כולל פיצויים עבור 516 נפגעי טרור, בהם 78 נרצחים ו-438 פצועים, שנפגעו במתקפת הטרור הרצחנית של 7 באוקטובר ובפיגועי טרור נוספים שביצעו מחבלי חמאס לאורך השנים.

התביעות הוגשו נגד חמאס ונגד הרשות הפלסטינית, בטענה לאחריות ישירה ועקיפה למעשי הטרור. בעוד שביחס לחמאס כבר ניתנו פסקי דין, ההליכים המשפטיים נגד הרשות הפלסטינית עדיין מתנהלים בבית המשפט.

כעת צפויים באי כוח הנפגעים לפעול למימוש פסקי הדין באמצעות נכסים וכספים של חמאס שנתפסו וחולטו על ידי מדינת ישראל, במטרה להעבירם לנפגעי הטרור ולבני משפחותיהם.

במסגרת התביעות צוין כי חמאס “יזם, תכנן וביצע את הטבח הנורא ביום 7.10.23”, וכי הארגון אחראי לשורת מעשי טרור רצחניים שגבו את חייהם של אזרחים וחיילים ישראלים.

עו”ד ברק קדם, ממשרד ארבוס קדם צור שייצג את התובעים, מסר: “פסקי הדין שניתנו בחודש האחרון הם צעד משמעותי במאבק המשפטי נגד הטרור. לצד ההכרה בסבלם של הנפגעים ובני משפחותיהם, יש כאן גם אמירה ברורה של מערכת המשפט הישראלית שלפיה ארגוני טרור ומי שתומכים בהם יישאו באחריות למעשיהם. אנו נפעל כעת בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותנו כדי שהכספים שנתפסו וחולטו מחמאס יגיעו לנפגעי הטרור ולמשפחות השכולות, ולא יישארו על הנייר בלבד.”

עוד הוסיף קדם: “המאבק המשפטי אינו מסתיים בחמאס. התביעות נגד הרשות הפלסטינית ממשיכות להתנהל, ואנו נמשיך לפעול עד שמי שנושא באחריות למימון, לעידוד ולתגמול הטרור יישא גם באחריות הכספית למעשיו.”