פרס מנהיגות יוקרתי בארה"ב הוענק לראש מועצת שומרון יוסי דגן

אירוע הוקרה היסטורי ויוצא דופן להתיישבות בשומרון נרשם השבוע על אדמת ארצות הברית: ארגון המחוקקים הגדול ביותר בארה"ב (NACL) העניק את "פרס המנהיגות ישראל ארה"ב" לראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן.

הפרס היוקרתי הוענק לדגן במסגרת ועידת המדיניות הלאומית של הארגון לשנת 2026, המתקיימת באוניברסיטת "ליברטי" שבווירג'יניה, במהלך טקס הפתיחה המרכזי של הוועידה. במעמד החגיגי השתתפו מאות חברי בתי נבחרים וחברי סנאט ממדינות שונות ברחבי ארה"ב, שהגיעו כדי להביע תמיכה חד-משמעית במדינת ישראל ובהתיישבות ביהודה ושומרון.

בין המשתתפים הבולטים בכנס היו הסנאטור טד קרוז, וחברי הקונגרס מרילין סטוצמן, ג'ון מגוויר, בן קליין ומורגן גריפית.

המטרה: להרחיב את חוק "יהודה ושומרון" ל-20 מדינות נוספות

במהלך הטקס, העניקו דגן ונשיא הארגון אותות הוקרה מיוחדים לשלושה חברי בתי נבחרים אמריקאים: מינדי מקאלינדון, כריס טוד ודייוויד ליווינגסטון. השלושה מייצגים את המדינות הראשונות בארצות הברית – ארקנסו, טנסי ואריזונה – שהעבירו בהצלחה חוק רשמי האוסר על השימוש במונח "הגדה המערבית" במסמכים ממשלתיים, ומחייב להשתמש אך ורק בשמות התנ"כיים "יהודה ושומרון", תוך הכרה בזכותו של העם היהודי על האזור. במהלך המעמד הודיע נשיא הארגון כי היעד הבא הוא לפעול להעברת החוק הדרמטי הזה ב-20 מדינות נוספות בארה"ב.

מייסד ונשיא ארגון המחוקקים, ג'ייסון ראפרט, שיבח את פעילותו הבינלאומית של ראש מועצת שומרון: "יוסי דגן הוא אחד המנהיגים האזוריים הבולטים בישראל ודמות בינלאומית מוכרת הפועלת למען חבל הארץ ההיסטורי של ישראל. כראש המועצה האזורית שומרון, הוא הקדיש את הקריירה שלו לבניית שותפויות בינלאומיות ולהעמקת הקשרים בין ישראל לידידיה ברחבי העולם.

מנהיגותו התאפיינה באומץ, בחזון ובמחויבות בלתי מתפשרת לחיזוק הקשר בין העם היהודי לארץ ישראל, והערב אנו גאים להעניק לו את פרס המנהיגות אמריקה-ישראל הראשון".