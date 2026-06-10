המשפחה חוזרת: אפל חשפה את העונה החדשה של "Trying"

הקומדיה הבריטית בכיכובם של אסתר סמית' ורייף ספול חוזרת ב־8 ביולי. הטריילר החדש מציג את המשבר המשפחתי שמצפה לניקי וג'ייסון לאחר הופעתה המפתיעה של האם הביולוגית של ילדיהם.
אפל TV חשפה את הטריילר הרשמי לעונה החמישית של הקומדיה הבריטית "Trying", לקראת חזרתה לשירות הסטרימינג ב־8 ביולי.
העונה החדשה תכלול שמונה פרקים. הפרק הראשון יעלה ב־8 ביולי, ולאחר מכן יפורסם פרק חדש מדי שבוע עד 26 באוגוסט.
לפי התקציר הרשמי שפרסמה אפל, העונה החמישית תתמקד בניקי וג'ייסון, בגילומם של אסתר סמית' ורייף ספול, שנאלצים להתמודד עם השלכות הופעתה של קאט, אמם הביולוגית של פרינסס וטיילר. הגעתה הבלתי צפויה אל פתח ביתם מאיימת לערער את שגרת החיים המשפחתית שבנו לאורך השנים.
לצד סמית' וספול חוזרים גם סקרלט ריינר וקופר טרנר בתפקידי פרינסס וטיילר, לצד שרלוט ריילי, דארן בויד, סיאן ברוק, סיליה אימרי, פיל דייוויס, גבמיסולה איקומלו וקולין מורגן.
"Trying" נוצרה על ידי אנדי וולטון, המשמש גם כתסריטאי ומפיק בפועל. הסדרה מופקת על ידי BBC Studios עבור Apple TV.
מאז עלייתה בשנת 2020 הפכה "Trying" לאחת הקומדיות הבולטות של Apple TV. על פי נתוני החברה, הסדרה זכתה לאורך השנים לשבחים מצד מבקרים וקהל ואף מחזיקה בציון מבקרים של 96 אחוזים באתר Rotten Tomatoes.
במקביל לחשיפת הטריילר, אפל הודיעה כי על פסקול העונה החמישית אחראית הזמרת והיוצרת האירית אורלה גרטלנד. במהלך העונה ישולבו שירים מקוריים חדשים שלה, כאשר הסינגל החדש "At The End Of The Day" כבר מופיע בטריילר שנחשף השבוע.
העונה החמישית של "Trying" תעלה ב־Apple TV ב־8 ביולי.
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