המשפחה חוזרת: אפל חשפה את העונה החדשה של "Trying"

הקומדיה הבריטית בכיכובם של אסתר סמית' ורייף ספול חוזרת ב־8 ביולי. הטריילר החדש מציג את המשבר המשפחתי שמצפה לניקי וג'ייסון לאחר הופעתה המפתיעה של האם הביולוגית של ילדיהם.

אפל TV חשפה את הטריילר הרשמי לעונה החמישית של הקומדיה הבריטית "Trying", לקראת חזרתה לשירות הסטרימינג ב־8 ביולי.

העונה החדשה תכלול שמונה פרקים. הפרק הראשון יעלה ב־8 ביולי, ולאחר מכן יפורסם פרק חדש מדי שבוע עד 26 באוגוסט.

לפי התקציר הרשמי שפרסמה אפל, העונה החמישית תתמקד בניקי וג'ייסון, בגילומם של אסתר סמית' ורייף ספול, שנאלצים להתמודד עם השלכות הופעתה של קאט, אמם הביולוגית של פרינסס וטיילר. הגעתה הבלתי צפויה אל פתח ביתם מאיימת לערער את שגרת החיים המשפחתית שבנו לאורך השנים.

לצד סמית' וספול חוזרים גם סקרלט ריינר וקופר טרנר בתפקידי פרינסס וטיילר, לצד שרלוט ריילי, דארן בויד, סיאן ברוק, סיליה אימרי, פיל דייוויס, גבמיסולה איקומלו וקולין מורגן.

"Trying" נוצרה על ידי אנדי וולטון, המשמש גם כתסריטאי ומפיק בפועל. הסדרה מופקת על ידי BBC Studios עבור Apple TV.