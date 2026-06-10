טראמפ מודיע: אני רגע מלחזור לתקיפות באיראן

ייתכן כי אחרי חודשים ארוכים של משיכות ומשחקים, הגיעו מים עד נפש אפילו לנשיא טראמפ.

לאחר שפרסם פוסט נפיץ ולוחמני במיוחד נגד האיראנים, בו הודיע כי המשטר שיחק יותר מידי בזמן שניתן לו, וכי כעת לאחר שלא הגיעו איתו לעסקה, יהיה עליהם לשלם את המחיר, טראמפ ממשיך בקו חריף מול האיראנים, ומאיים לחזור לתקיפות באופן מיידי.

הנשיא הודיע במהלך שיחה עם רשת פוקס ניוז האמריקנית כי הוא פסע מלחזור ללחימה עם איראן: "אני קרוב מאוד להורות על תקיפות נוספות באיראן" הסביר הנשיא.

בנוסף, טראמפ צירף הודעה נחרצת חדשה ברשתות החברתיות לדבריו לפוקס ניוז, והודיע כי: "התקשורת המפיצה חדשות כוזבות מסרבת לדווח עד כמה יעיל המצור הימי של הצי האמריקני - המצור המוצלח ביותר בתולדות הלחימה הימית. שום דבר לא עובר אלא אם אנחנו רוצים בכך. זו חומת פלדה".

"איראן לא עושה שום עסקים, לא משלמת לצבא שלה או לשום חשבון, והופכת במהירות למדינה כושלת! הרבה נפט יוצא החוצה. השבח לאללה!".