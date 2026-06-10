הרצוג פונה ללבנון: "לא לפחד - סלקו את איראן ושלוחותיה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (רביעי) במושב נטועה שעל גבול לבנון, שם נפגש עם תיירנים, רפתנים, חקלאים ובעלי עסקים מקומיים, ושמע מהם על ההתמודדות היומיומית, והאתגרים בשטח אל מול המציאות הביטחונית. בדבריו פנה לתושבי והנהגת לבנון, וקרא להם לפעול נגד חיזבאללה וארגוני הטרור הנתמכים על ידי איראן. "אני נמצא כאן, על גבול לבנון, במושב נטועה. האזור הזה מותקף ללא הרף ומגלה חוסן בלתי רגיל" אמר הרצוג. "יש פה אנשים מדהימים ומגיע להם שישראל תיתן עדיפות לאומית עליונה כדי לאפשר חיים מלאים ושלמים, תוך כדי שאנחנו נלחמים ומקיימים מערכה שלמה שקשורה לכל האזור כולו".

הרצוג בדבריו ללבנון - חיים צח\לע"מ הרצוג בדבריו ללבנון | צילום: חיים צח\לע"מ 10 10 0:00 / 0:31

לדבריו, "האיראנים מנסים להפוך את האזור הזה לחלק מהאורגנים בתוך המערכה ואנחנו לא ניתן להם. אסור שניתן להם לפגוע בתושבי הצפון שצריכים לקבל עדיפות עליונה בכל התחומים. במיוחד בעוגני התעשייה, התעסוקה, התיירות והחקלאות, כדי לאפשר לכולם להמשיך לשבת כאן ולגדל עוד דורות רבים של אזרחים ישראלים גאים על הגבול עד שיגיע לכאן גם השקט בעזרת ה׳".

הרצוג במושב נטועה ( חיים צח\לע"מ )

בהמשך דבריו הרצוג פנה לנשיא לבנון ג'וזף עאון: "ראיתי את המסר שלך ב-CNN ואני רוצה להציע הצעה - אין חלום גדול מכך שישראלים יוכלו לעלות על רכב ולהגיע לביירות, זה רק תלוי בכם. הוקיעו את חיזבאללה מתוככם, סלקו את איראן ושלוחותיה. לא לפחד, לומר ולעשות. ישראל לא מבקשת מלחמות ורוצה שלום עם לבנון, זה תלוי בכם".

בסיכום הנשיא פנה בערבית במסר לממשלה ולתושבי לבנון: "אני מושיט יד לשלום לנשיא לבנון ולעם הלבנוני, אך חובתכם היא להבטיח את חירותה של לבנון מפני תכתיביהם של חיזבאללה, איראן וארגוני הטרור, על מנת שתשמור על מעמדה כמדינה ריבונית ועצמאית".