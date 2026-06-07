הנשיא סופד לישי לוי: "קולו הפך לחלק בלתי נפרד מפסקול חיינו"

אבל כבד בעולם התרבות: נשיא המדינה יצחק הרצוג פרסם הודעת תנחומים רשמית למשפחתו של הזמר ישי לוי, מהעמודים המרכזיים של המוזיקה הישראלית. הרצוג ספד ליכולתו של לוי לחבר בין קהלים ודורות ולהעניק נחמה למיליוני ישראלים: "קול אהוב ומשמעותי".

עולם המוזיקה והתרבות בישראל מתעטף באבל כבד עם שמיעת הבשורה המרה על פטירתו של הזמר ישי לוי, מהקולות המזוהים, העמוקים והמשמעותיים ביותר שידעה המוזיקה הישראלית בעשרות השנים האחרונות. לוי, שהותיר אחריו ירושה תרבותית מפוארת ואינספור נכסי צאן ברזל, זכה להוקרה רחבה על תרומתו העצומה לעיצוב הפסקול המקומי.

בעקבות האסון, פרסם נשיא המדינה יצחק הרצוג הודעת ניחומים מיוחדת וכואבת, שבה ביטא את התחושות הקשות של מיליוני מעריצים ואזרחים ברחבי הארץ. הנשיא בחר להדגיש את המקום הייחודי שתפס לוי בליבה של החברה הישראלית ואת האופן שבו יצירתו חצתה מגזרים וגבולות.

"הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו של הזמר ישי לוי, מהקולות האהובים והמשמעותיים במוזיקה הישראלית", פתח נשיא המדינה את דבריו הרשמיים. "קולו הייחודי ושיריו האהובים ליוו את החברה הישראלית במשך עשרות שנים והפכו לחלק בלתי נפרד מפסקול חיינו".

בהמשך דבריו, עמד הנשיא הרצוג על סוד קסמו של לוי, שידע לגעת באנשים מכל קצוות הקשת הציבורית ולשמש מקור של כוח ורגש הן ברגעי שמחה והן ברגעים מורכבים. "בדרכו המיוחדת הצליח ישי לגעת בלבבות רבים, לחבר בין קהלים ודורות, ולהעניק רגעים של רגש, נחמה ושמחה למיליוני ישראלים", הוסיף הנשיא.

את הודעתו חתם הרצוג בפנייה ישירה ומחבקת אל האנשים הקרובים ביותר לאמן המוערך שאיננו: "אני שולח תנחומים למשפחתו, לחבריו ולכל אוהביו. יהי זכרו ברוך".